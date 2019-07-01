MESA 50'nci Yıl Batı Anadolu Rallisi tamamlandı

KLASİK Otomobil Kulübü'nün 22'ncisini düzenlediği 'Tarihi Batı Anadolu Rallisi' bu yıl, 70 klasik otomobilin katılımı ile gayrimenkul sektöründe 50'nci yaşını kutlayan MESA'nın ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren MESA 50'nci Yıl Batı Anadolu Rallisi 2 gün boyunca Bodrum 'da 300 kilometrelik bir parkurda gerçekleşti. 70 klasik otomobilin katıldığı keyifli yarışın finişi ise MESA Bodrum Demirbükü projesinin sahilinde verildi. Günün yorgunluğunu, sahilde denize girerek atan davetliler, beach partide unutulmaz bir geceye tanıklık etti.

"KLASİK OTOMOBİL TUTKUNLARINI PROJEMİZDE AĞIRLAMAKTAN MUTLUYUZ"

Ralliyi değerlendiren MESA Mesken Genel Müdür Yardımcısı Cem Ergüven, "Şirketimizin doğaya ve sanata ödünsüz bir saygısı var. Klasik tutkusu da bu saygının bir uzantısı. Yöneticilerimizin hepsi klasik otomobil sahibi ve şuan rallide yarışıyorlar. Rallimiz 300 kilometrelik iki etaptan oluşuyor. Etkinliğe 70 araç katıldı. Birçok marka ve model klasik otomobili Mesa Bodrum Demirbükü projemizde ağırlamak mutluluk verici. Projemizin en önemli özelliği kendine ait bir sahilinin olması. Bodrum'da 16 bin metrekare kumsal sahili olan tek proje. Havalimanından iniyorsunuz 25 dakikada evinizdesiniz. Müthiş bir ayrıcalık. Bunun içine bir de MESA'nın kalitesini koyduğumuz zaman ortaya güzel bir sonuç çıkıyor" diye konuştu.

Yarışa 1971 model klasik otomobiliyle katılan MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu, "Çok güzel bir organizasyon ve keyifliyiz. Yarışın kazasız ve güzel bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

EN ESKİ ARAÇ 61 YAŞINDA

Amaçlarının klasik otomobil sevgisini her kesime aşılamak olduğuna dikkat çeken Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, "Amacımız klasik otomobil sevgisini her kesime aşılamak. Hiçbir zaman işimiz hız olmadı. Amacımız eğlencenin tadını çıkartmak" dedi. Berberoğlu, yarıştaki en eski aracın ise 1958 model klasik bir otomobil olduğunu belirtti.

BODRUM YOLLARINDA KLASİKLERİN GÖRSEL ŞÖLENİ

Ralliye aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve kolleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Görsel bir şölen niteliğinde Bodrum yollarında yarışan araçlar, Demirbükü sahilinde finiş verdikten sonra kendilerini bekleyen özel gecede ağırlandı.

Gala gecesinde ise etap kazananlarının ödülleri takdim edildi. MESA 50'nci yıl özel etabını kazanan rallicilere ise kupalarının yanı sıra hediyeler verildi. Gala gecesi Şehnaz Sam Orkestrası performansıyla devam ederken katılımcıların keyifli ve eğlenceli anlar yaşadığı 2 günlük serüven tamamlandı.

MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ PROJESİ HAKKINDA

Bodrum'da 16 bin metrekare kumsal sahili olan projede 2+1'den 5+1'e kadar 220 rezidans, 5+1 ve 6+1 tiplerinde 50 villa ve bir butik otel yer alıyor. Proje biri sahilde diğeri sosyal merkezde olmak üzere 2 ayrı havuz bulunuyor. Denize çok yakın bir mesafede konumlandırılan 228 metrekarelik sahil havuzu, doğanın içinde havuz deneyimi sunuyor. Farklı kotların yarattığı havuz terasları çevresinde ise zeytin, sakız ve kızıl çam ağaçları ile kişiye özel yaratılan mikro klimalar bulunuyor. Proje Bodrum Merkez 'e 10, Torba'ya 3, Göltürkbükü 'ne 8, Yalıkavak'a 15 dakika mesafede yer alıyor.



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