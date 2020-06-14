"Mesafe spora engel değil" diyen anneler stadyumda spor yaptı

Kocaeli'de yaklaşık 100 anne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak stadyumda spor yaptı.

14.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:36
Kocaeli'de yaklaşık 100 anne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak stadyumda spor yaptı.
Büyükşehir Belediyesince "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" projesi çerçevesinde, yeni normal hayata geçilmesinin ardından "Mesafe spora engel değil" sloganıyla yaklaşık 100 anne ve çocuklarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte yapılan egzersizler, 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun olarak açık havada gerçekleştirildi.
Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'ndaki etkinliğe katılan 100'e yakın anne spor yaparken, çocukları da kendileri için kurulan parkurlarda yarışarak ter attı.
Yaklaşık 40 dakika süren ve annelerin kendi vücut ağırlığıyla yaptığı egzersizler, haftanın 3 günü belirlenen saatlerde devam edecek. ’Mesafe spora engel değil’ diyen anneler stadyumda spor yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Anne, Spor, Haber

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