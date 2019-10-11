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Mesai arkadaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Mesai arkadaşı Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

11.10.2019 17:10Mesai arkadaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Mesai arkadaşı Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Sabah saatlerinde Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde doktor olan Kaan Erol, tartıştığı meslektaşı Yavuz Sümter tarafından 40 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Olayın ardından Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Doktor Kaan Erol'un otopsi işlemleri sürerken cenazeyi teslim almaya ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde bekledi. Burada bekleyen acılı aile, gözyaşlarına hakim olamazken talihsiz doktorun cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü. - İSTANBUL

Adli Tıp Kurumu, Bora Füzesi, Güncel

Kaynak: İHA

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