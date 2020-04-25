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Mesai arkadaşlarına yaptıkları tabut şakası sosyal medyada ilgi gördü

Mesai arkadaşlarına yaptıkları tabut şakası sosyal medyada ilgi gördüAYDIN'ın İncirliova Belediyesi işçileri, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı.

25.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:20
Mesai arkadaşlarına yaptıkları tabut şakası sosyal medyada ilgi gördü
AYDIN'ın İncirliova Belediyesi işçileri, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Tabutu açan işçilerin içinden çıkanı görünce yaşadıkları şok sosyal medyada ilgi çekti.
Acarlar Mahallesi'nde yoğun tempoda çalışan belediye personeli, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Cep telefonuyla video kaydına alınan o anlarda şakacı belediye personeli, kamyonetin arkasında bulunan tabutun indirilmesini istiyor. Yere indirilen tabutun kapağını açan durumdan habersiz personel şok yaşıyor. Tabutun içine gizlenmiş olan ve kapağın açılmasıyla bir anda hareket eden belediye personelini gören şakadan habersiz diğer personel, korkuyla sağa sola kaçışıyor. Sosyal medyada ilgi çeken video, yoğun beğeni ve paylaşım gördü. Mesai arkadaşlarına yaptıkları tabut şakası sosyal medyada ilgi gördü

Kaynak: DHA

Etiketler: İncirliova, Güncel , Haber
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