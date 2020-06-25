Mesai çıkışı otomobil çarpan inşaat işçisi öldü

ANKARA'da, mesaiden çıkan metro inşaatı çalışanı Mehmet Yenicegül (46), yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

25.06.2020 01:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 02:31
ANKARA'da, mesaiden çıkan metro inşaatı çalışanı Mehmet Yenicegül (46), yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Tandoğan yönünde giden Abdurrahman E. (24) yönetimindeki 58 ABS 160 plakalı otomobil, AKM-Gar- Kızılay metro hattı şantiyesindeki vardiyasından çıkan işçi Mehmet Yenicegül'e, yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Yenicegül, çarpmanın şiddetiyle yol ortasında hareketsiz kalırken otomobil yaklaşık 30 metre ilerde durabildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yenicegül'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yenicegül'ün öfkeli mesai arkadaşları, polis otomobiline alınan Abdurrahman E.'ye saldırmaya kalkıştı. Yaşanan kısa süreli arbede, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Mesai çıkışı otomobil çarpan inşaat işçisi öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay, Güncel, Haber

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