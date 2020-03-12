Mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladılar
Çankırı Belediyesi personelleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında mesailerine İstiklal Marşı okuyarak başladı.
12.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:12
Çankırı Belediyesi personelleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında mesailerine İstiklal Marşı okuyarak başladı.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve belediye çalışanları, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesai öncesinde belediye önünde bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Esen, 99 yıl önce yazılan ve 'Korkma' diyerek başlayan ulusal marşımızın vatan, hürriyet, bayrak, istiklal, ezan gibi kutsal değerleri derin mısralarla işlediğini söyledi. Esen "Bugün de görmekteyiz ki, zor ve çetin dönemlerimizde bu değerler, milletimizi bir arada tutmaya devam ediyor ve edecektir" dedi.
Çankırı Belediyesinin büyük bir aile olduğunu belirten Esen, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Olmamız gereken saatte görevimizin başında olarak ve özveri ile çalışarak devletimize ve milletimize var gücümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sizler de bu ailenin bir ferdi olarak, bu konuda hassasiyet göstereceğinize şüphem yoktur. Tüm çalışanlarımıza bereketli ve hayırlı mesailer diliyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından belediye personeli ve Başkan Esen mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı. - ÇANKIRI
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve belediye çalışanları, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesai öncesinde belediye önünde bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Esen, 99 yıl önce yazılan ve 'Korkma' diyerek başlayan ulusal marşımızın vatan, hürriyet, bayrak, istiklal, ezan gibi kutsal değerleri derin mısralarla işlediğini söyledi. Esen "Bugün de görmekteyiz ki, zor ve çetin dönemlerimizde bu değerler, milletimizi bir arada tutmaya devam ediyor ve edecektir" dedi.
Çankırı Belediyesinin büyük bir aile olduğunu belirten Esen, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Olmamız gereken saatte görevimizin başında olarak ve özveri ile çalışarak devletimize ve milletimize var gücümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sizler de bu ailenin bir ferdi olarak, bu konuda hassasiyet göstereceğinize şüphem yoktur. Tüm çalışanlarımıza bereketli ve hayırlı mesailer diliyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından belediye personeli ve Başkan Esen mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı. - ÇANKIRI
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Çankırı, Güncel
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