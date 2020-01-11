Mesaj attığı kadın tarafından ifşa edilen Rafet El Roman intikam için harekete geçti

Bugüne kadar sayısız çapkınlıkta yakayı ele veren Rafet El Roman, yine baltayı taşa vurdu. 51 yaşındaki popçu, hem mesaj attığı kişi tarafından ifşa edildi hem de yazıştığıkadının fotoğraftakinden farklı olduğunu anlayınca hayal kırıklığına uğradı. Olay sonrası fazla yorum yapmayan Rafet El Roman, intikam için harekete geçti.

SPOR EĞİTMENİ MESAJLARI PAYLAŞTI

Rafet El Roman'ın önceki gün de Instagram hesabı üzerinden bir kadın takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu. Spor eğitmeni olan Şule Balmak şarkıcının kendisine yazdıklarını bir bir paylaştı. Şule Baymak bir süre sonra bu yazışmaları ifşa etti. Ardından bir gerçek daha ortaya çıktı. Şule, kendi fotoğrafları yerine Şili'de yaşayan bir Instagram fenomeni Sol Vasquez'in pozlarını kullanmıştı.

BU KEZ RAFET İFŞA ETTİ

Rafet El Roman konu üzerine "Yorum yok, konuşmayacağım" diyen ünlü popçudan şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı intikam almak için kendisine gelen tüm mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak çoğu sosyal medya kullanıcısı şarkıcının yine kendisini rezil ettiğini ve kızların masum olduğunu ileri sürdü.

İşte o mesajlar;