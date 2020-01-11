Haberler » Magazin » Mesaj attığı kadın tarafından ifşa edilen Rafet El Roman intikam için harekete geçti - Magazin

Mesaj attığı kadın tarafından ifşa edilen Rafet El Roman intikam için harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde çapkınlık turunda yakayı ele veren Rfaet El Roman Instagram'dan mesaj attığı kişi tarafından ifşa edilmişti. Şarkıcı olaydan sonra intikam almak için kendisine DM atan bütün takipçilerini ifşa etti.

11.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:13Mesaj attığı kadın tarafından ifşa edilen Rafet El Roman intikam için harekete geçti

Bugüne kadar sayısız çapkınlıkta yakayı ele veren Rafet El Roman, yine baltayı taşa vurdu. 51 yaşındaki popçu, hem mesaj attığı kişi tarafından ifşa edildi hem de yazıştığıkadının fotoğraftakinden farklı olduğunu anlayınca hayal kırıklığına uğradı. Olay sonrası fazla yorum yapmayan Rafet El Roman, intikam için harekete geçti.

SPOR EĞİTMENİ MESAJLARI PAYLAŞTI

Rafet El Roman'ın önceki gün de hesabı üzerinden bir kadın takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu. eğitmeni olan Şule Balmak şarkıcının kendisine yazdıklarını bir bir paylaştı. Şule Baymak bir süre sonra bu yazışmaları ifşa etti. Ardından bir gerçek daha ortaya çıktı. Şule, kendi fotoğrafları yerine Şili'de yaşayan bir Instagram fenomeni Sol Vasquez'in pozlarını kullanmıştı.

BU KEZ RAFET İFŞA ETTİ

Rafet El Roman konu üzerine "Yorum yok, konuşmayacağım" diyen ünlü popçudan şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı intikam almak için kendisine gelen tüm mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak çoğu sosyal medya kullanıcısı şarkıcının yine kendisini rezil ettiğini ve kızların masum olduğunu ileri sürdü.

İşte o mesajlar;


Rafet El Roman, Instagram, Magazin

HABER YORUMLARI (2)
MESSİ:kart zampara
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

11:13  Mesaj attığı kadın tarafından ifşa edilen Rafet El Roman intikam için harekete geçti - Magazin
10:37  Milyarder Elon Musk baba mı oluyor! Kız arkadaşından çırılçıplak poz - Magazin
09:41  Gözlüklü kamuflaj! - Magazin
09:39  Acun Ilıcalı'nın unutkanlığı herkesi kahkahaya boğdu - Magazin
08:39  Şarkıcı Aynur Aydın'dan bir "Sütyen" açıklaması daha: Tabii ki takıyorum - Magazin
00:50  Hanife'den kafa karıştıran hamle! Eşinin fotoğraflarını sildi, soyadını kullanmayı bıraktı - Magazin
11.01.2020 11:40:57