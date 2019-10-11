Meşale tolu'nun yargılandığı davada gizli tanık dinlendi

TÜRKİYE'de terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman vatandaşı çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu'nun aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 10'uncu celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Ceren Çoban ve Sinan Aktaş katıldı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmayı Almanya'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan temsilciler de izledi.

GİZLİ TANIK DİNLENDİ

Duruşmada, Deniz Gülhan kod adlı gizli tanık dinlendi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sesi ve görüntüsü değiştirilen gizli tanık Gülhan, mahkeme başkanının sanıkların ismini sayması üzerine, " Gönderdiğiniz resimlerden simaen sanıkları tanıyorum ama isim olarak saydığınız bu isimleri bilmiyorum. Salonda bulunan iki sanığı da simaen gezi olaylarından tanıyorum" dedi. Bunun üzerine sanık Sinan Aktaş söz alarak, Gezi olaylarına hiç katılmadığını o dönem İstanbul'da yaşamadığını belirtti. Sanık Aktaş, "Gizli tanığın ifadesini reddediyorum. Ben Gezi eylemlerinde hiç bulunmadım. Okulumu yeni bitirdim. Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını ve telefon laptop gibi incelenmesi tamamlanmış dijital eşyalarımın iadesini talep ediyorum" şeklinde konuştu. Sanık Ceren Çoban ise, "Anaokulu öğretmeniyim. Bu dava 3 yıldır devam ediyor, duruşmalara gidip gelmek sıkıntı yaratıyor. Mesleğimle ilgili çalışmalar yapmak için yurtdışına çıkmak istiyorum. Davanın da bir an önce neticeye ulaşmasını istiyorum " dedi.

Avukatlar da müvekkilleri hakkındaki yurtdışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

DOSYA MÜTAALA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verdi. İncelenmesi bitmiş dijital materyallerin de sanıklara verilmesine hükmeden heyet, esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmetti. Duruşma, 25 Şubat'a ertelendi.

YAKLAŞIK 8 AY TUTUKLU KALMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin MLKP terör örgütü tarafından yapılan çağrılara uyarak örgüt mensuplarının cenazeleri ile örgütün diğer eylemlerine katılmakla suçlanıyorlar. Şüphelilerin, "MLKP terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyor. Meşale Tolu, 2017 yılının Mayıs ayında İstanbul'da tutuklanmış ve yaklaşık 8 ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkma yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılınca vatandaşı olduğu Almanya'ya dönmüştü.

- İstanbul