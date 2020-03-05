MESAM'da genel kurul öncesi eski yönetime suçlamalar

TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyeleri, bu ay içinde yapılacak genel kurula kadar görev yapacak olan yönetim kurulu üyelerinin İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından belirlemesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin göreve Murat Şenel Önaldı, Sadettin Dayıoğlu ve Salih Turhan'ın atanmasına hükmetmesinin ardından MESAM üyeleri, Taksim'de bir otelde bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında görevden alınan eski yönetimin çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

"109 SAHTE ÜYE TESPİT EDİLDİ"

MESAM Genel Kurulunda 109 sahte üyenin oy kullandığı gerekçesiyle dava açan Müzik Sanatçıları Platformu Başkanı ve 4 yıl MESAM Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Recep Ergül, şunları söyledi:

"10 yıldır her türlü gayrimeşru, birtakım entrikalar, usulsüzlükler, görevi kötüye kullanma, 109 sahte üye yapmak gibi suçlamalarla, iddialarla, Arif Sağ ve grubu bugüne kadar 4 kez görevden alındı. 2013 yılında genel kurul tarafından azledildiler. 2014'te mahkeme tarafından görevden alındılar, yerlerine geçici yönetim atandı. 2018 yılında ise bakanlık 500 civarında MESAM üyesinin imzası üzerine harekete geçti. Mali ve idari açıdan kendi denetimine tabi olan MESAM'da yapılan incelemeler sonucunda 109 sahte üye tespit edildi. Bunu tespit eden Kültür ve Turizm Bakanlığı teftiş kurulu başkanlığına bağlı müfettişler. ve geçici yönetime denildi ki 'Bu üyelikleri düşürün'. Bu üyelikler düşürüldü. 'Üyeleri yapanlar ile ilgili yaptırım uygulansın' denildi. Bu şahıslar Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın da içinde yer aldığı bazı şahıslar geçici haysiyet kurulu tarafından bazıları takipsizlik, bazıları uyarı cezasıyla bazıları ise ihraç cezası ile cezalandırıldı. Ancak 31 Mayıs 2018'de yapılan MESAM genel kurulunda tek gündem maddesi olmasına rağmen, ek gündem maddeleri yaptılar ki bu yasalarımıza aykırı bir durum. Orada bakanlık eli ile düşürülmüş 109 sahte üyeyi tekrar içeri soktular, oy kullandırttılar, hatta iki tanesini de üst kurullara seçtiler hala görev yapıyorlardı geçen haftaya kadar."

"MESAM'IN VERİ TABANLARI ELE GEÇİRİLDİ"

Ergül, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler bu konuyu mahkemeye taşıdık. İki yıldır bir hukuk savaşı veriyoruz. Bu hukuk savaşı geçen hafta mahkemenin MESAM'a geçici bir görev ataması ile sonuçlandı. Ama dava devam ediyor. Bu kişiler Prof. Dr. Şener Önal, Salih Turhan ve Saadettin Dayıoğlu. Bu arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bu bir kayyum değil, geçici yönetim atandı. Bu açıklandıktan sonra biz sayın Arif Sağ'ın basın açıklamasını hayretle okuduk. Mahkemeyi taraf tutmakla suçluyor. Algı operasyonunu 2018'de de yapmışlardı. Evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, sahte üye yapma. 2010 yılında Sayın Arif Sağ'ın sağ kolu olan yönetim kurulu üyesi ve dönemin sayman üyesi, paranın başındaki adam Ali Haydar Timisi, eniştesini Perpa Ticaret Merkezindeki ofisinden uzaktan erişim ile, yönetim kurulu üyesi olduğu MESAM'ın bilgisayarlarına uzaktan bağlanıp veri tabanını ele geçiriyor. Veri tabanını ele geçirmek ne demek biliyor musunuz? MESAM her yıl 40- 50 milyon para topluyor, siz istediğiniz gibi o telif paralarını manipüle edebilirsiniz ve nitekim biz edildiğini düşünüyoruz. Adaleti bu yüzden arıyoruz. Savcılık kendileri ile ilgili soruşturma başlattı. ve burada kullandığımız sistemin kurucusu İsviçreli Richard House'u da Türkiye 'ye davet ediyor. Elimde kendisinin raporu var. diyor ki, Türkiye'de MESAM'ın kullandığı sistemi tüm dünyada ben kurdum. Dünyanın en güvenilir sistemidir. Ancak Türkiye'de uzaktan erişim ile sisteme müdahale edilmiş, veri tabanı ele geçirilmiştir"

"MESAM'IN İADESİ GERÇEK SAHİPLERİNE YAPILSIN"

Basın toplantısına katılan sanatçı Coşkun Sabah ise, "İki yıl önceki dönemde benim de üç aylık geçici atama olarak Kültür Bakanlığı tarafından atandığım görevimde, Recep Ergül'ün söylediklerine bizzat şahitlik yaptım. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Söylediklerinin hepsi birer kesin tespittir. Ben bunun birinci derecede şahidiyim. Yapılması gerekenler tahmin ediyorum bu önümüzdeki aylar içinde olacak. Umarım bu düzen değişir ve MESAM'ın gerçek sahiplerine iadesi yapılır" şeklinde konuştu.

- İstanbul