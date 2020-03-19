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-Mescid-i Aksa'da Korona Virüs Nedeniyle Dua Edildi- Mescid-i Aksa'da Cemaat Korona Virüsü...

- Mescid-i Aksa'da korona virüs nedeniyle dua edildi Mescid-i Aksa'da cemaat korona virüsü nedeniyle boşluk bırakarak saf tuttu Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinliler, korona virüsü salgını nedeniyle Müslümanlar için dua etti.

19.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:01
- Mescid-i Aksa 'da korona virüs nedeniyle dua edildi
Mescid-i Aksa'da cemaat korona virüsü nedeniyle boşluk bırakarak saf tuttu
KUDÜS - Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinliler, korona virüsü salgını nedeniyle Müslümanlar için dua etti. Filistinliler korona virüsüne karşı önlemler kapsamında aralarında boşluk bırakarak saf tuttu.
Filistin'de korona virüsü vakalarının artmasının ardından Kudüs 'te korona virüsünün yayılmasını engellemek için Mescid-i Aksa'nın ve tüm camilerin kapatılmasına karar verilmişti. Filistinliler, Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmamak için açık havada namazlarını kılıyor. Filistinliler korona virüsünden korunmak için bir metre kadar mesafe bırakarak namaza durdu. Filistinliler bu salgından korumak için dua etti.
Öte yandan bugün Filistin'de 3 kişide korona virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 47'ye yükseldiği açıklandı. -Mescid-i Aksa’da Korona Virüs Nedeniyle Dua Edildi- Mescid-i Aksa’da Cemaat Korona Virüsü...

Kaynak: İHA

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-Mescid-i Aksa'da Korona Virüs Nedeniyle Dua Edildi- Mescid-i Aksa'da Cemaat Korona Virüsü...
Etiketler : Filistin, Kudüs, Aksa, Güncel

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