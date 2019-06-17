17.06.2019 22:36
Haberler»Güncel » Haber

Mescid-i Aksa'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mescid-i Aksa

Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bugün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi üzerine Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bugün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi üzerine Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra bugün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Harem-i Şerif'te kılınan yatsı namazından sonra eline mikrofonu alan bir Filistinli, Mursi'nin vefat ettiğini duyurarak, gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.
Hep birlikte Mursi için dua eden Filistinliler, daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namazın ardından cemaat sessizce dağıldı.
Kaynak: AA
Mısır, Aksa, Muhammed Mursi, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:07 ABD'de adliye önünde ateş açan saldırgan öldürüldü
23:06 MANİSA Kırkağaç'ta sağanak yağış
23:05 Muhammed Mursi'nin vefatı
23:04 İran'dan Veliaht Bin Selman'ın açıklamalarına tepki
23:03 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic
23:03 Trabzon'da sağanak
23:03 Balkondan düşen kaymakamın kızı hastaneye kaldırıldı