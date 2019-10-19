Haberler » Güncel » Mescid-i Aksa'da Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı

Mescid-i Aksa'da Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı

Tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitiren yazar, fikir adamı Nuri Pakdil'in (85) hayatını kaybetmesi üzerine Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

19.10.2019 19:20Mescid-i Aksa'da Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı
Tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitiren yazar, fikir adamı Nuri Pakdil'in (85) hayatını kaybetmesi üzerine Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam namazlarından sonra Kudüs Şairi olarak bilinen Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Harem-i Şerif'te de kılınan ikindi ve akşam namazlarının ardından cemaatten bir grup, vefat eden Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti.
Dün, Ankara Şehir Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Nuri Pakdil, Doğu Kudüs, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
19:55 İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
19:54 Kopyayı önlemek için öğrencilerin başına karton kutu geçiren kolejden özür
19:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez"
19:48 Gri listede 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü
19:53 Eğitime destek toplantısı
19:52 Akşehir'de "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı
19.10.2019 19:59:11