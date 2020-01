Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri: "İsrail Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini hedef alıyor" (1)

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin konuşması KUDÜS (AA) – Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, İsrail 'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtti.Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail makamlarının görüş belirtmeyi "kışkırtıcılık" olarak nitelendirdiğini söyledi.Şeyh Sabri, "Görüş belirtme dünyadaki tüm kanunlarda serbesttir. Ancak bunları kasten birbirine karıştırıyorlar çünkü bizim belirttiğimiz görüş hoşlarına gitmiyor, dolayısıyla kışkırtıcılık olarak niteliyorlar." dedi.İsrail makamlarınca kendisine geçen hafta "kışkırtıcılık" suçlamasıyla Mescid-i Aksa'dan bir hafta uzaklaştırma cezası verildiğini hatırlatan Şeyh Sabri, "Planlarıyla uyuşmayan her sözü kışkırtıcılık sayıyorlar. Bana yöneltilen bu suçlama da ilk değil, her soruşturmada suçlama hazır." diye konuştu.Bu duruma tepki gösteren Şeyh Sabri, "İsrail'in Kudüs'ün önde gelen dini ve kanaat önderlerini hedef alması tamamen sistematik bir durumdur." dedi.