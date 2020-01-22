Haberler » Güncel » Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri: 'İsrail Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini hedef alıyor' (2) - Haber

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri: "İsrail Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini hedef alıyor" (2)

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket'in konuşması KUDÜS (AA) – Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtti.

22.01.2020 20:17 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:19
vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket'in konuşması KUDÜS (AA) – Mescid-i İmam Hatibi ve Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtti.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket de yaptığı açıklamada, İsrail'in Şeyh İkrime Sabri'ye yönelik planlarının başarılı olamayacağını belirtti.
İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te ciddi ihlallerde bulunduğuna dikkati çeken Bereket, Tel Aviv rejiminin Kudüs'ü diğer Filistin kentlerinden tamamen koparmaya çalıştığını ve tam bir ablukaya maruz bıraktığını söyledi.
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri:

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:15  2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Fenerbahçe: 3
23:15  BAKAN SOYLU TÜRKİYE POLİS RADYOSU'NUN GECESİNE KATILDI
23:15  Fenerbahçe, Euroleague'de çeyrek finali garantiledi
23:15  Manisa'daki deprem paniğe neden oldu
23:11  İlçe yöneticileri, sınava hazırlanan öğrenciler için nöbet tutuyor
22.01.2020 23:16:21