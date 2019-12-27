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Mescid-i Aksa imamından Çin'in Uygur Türklerine yönelik ihlallerine tepki

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, Çin'in Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

27.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:12 Mescid-i Aksa imamından Çin'in Uygur Türklerine yönelik ihlallerine tepki
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i 'nın İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, Çin'in Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.
Şeyh Ebu Suneyne Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik ihlallerine dikkati çekti.
Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için dua eden Şeyh Ebu Suneyne, "Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz zulme ve işkenceye maruz kalıyor. Kuran-ı Kerim yakıldığı gibi yakılıyorlar." ifadelerini kullandı.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde de dün Çin'in insan hakları ihlallerine maruz kalan Uygur Müslümanları için destek gösterisi düzenlenmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

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