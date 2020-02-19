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Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin öncüsü Glick hırsızlıkla suçlandı

İsrail polisi, fanatik Yahudileri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye teşvik eden İsrailli eski milletvekili Haham Yehuda Glick'i hırsızlıkla suçladı.

19.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:02Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin öncüsü Glick hırsızlıkla suçlandı
polisi, fanatik Yahudileri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i 'ya baskın düzenlemeye teşvik eden İsrailli eski milletvekili Haham Yehuda Glick'i hırsızlıkla suçladı.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Glick'in hırsızlık suçlamasıyla dün akşam gözaltına alındığı ve mahkeme kararıyla evinde arama yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Glick'in dün öğle saatlerinde Mescid-i Aksa'da gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü polis merkezindeki "soruşturma materyallerini" çaldığı şüphesiyle akşam saatlerinde evinden yeniden gözaltına alındığı ifade edildi.
İsrail polisinin açıklamasında ayrıca şüphelinin "hırsızlık ve adli takibatın engellenmesi" ile suçlandığı vurgulandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN ise Glick'in bugün şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığını duyurdu. Haberde, konuya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan ve fanatik Yahudileri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye teşvik eden Glick, kuralları çiğnediği gerekçesiyle dün İsrail polisince Harem-i Şerif'in avlusunda gözaltına alınmıştı.
Mescid-i Aksa'dan zorla çıkarılan Glick, yakındaki bir polis merkezine götürüldükten kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.
Adı sık sık Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla anılan Haham Glick, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili olarak bir süre parlamentoda görev yapmıştı.

Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

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