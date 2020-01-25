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Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklanan Şeyh İkrime Sabri, İsrail'i protesto etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girmesini 4 ay boyunca yasakladı.

25.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:33Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklanan Şeyh İkrime Sabri, İsrail'i protesto etti
polisi, Mescid-i İmam Hatibi ve Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girmesini 4 ay boyunca yasakladı. Karara karşı çıkan Sabri, İsrail'i protesto etti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişini 4 ay boyunca yasakladı. İsrail güçleri bu sabah saatlerinde Şeyh İkrime Sabri'nin evine girerek 4 ay boyunca Mescid-i Aksa'dan uzak durması kararını belirtti. Eve zorla giren İsrail güçleri, tekrar Şeyh İkrime Sabri'nin soruşturması için Şeyh'in polis merkezine gelmesi gerektiğini de söyledi.

İsrail'in verdiği kararına tepki gösteren Şeyh Sabri, Kudüs'teki Al-Sawana semtindeki evinin önünde avukatıyla ve birçok Filistinli eşliğinde İsrail'i protesto etti. Protestocular, bilim ve din adamlarımızı susturmak ayıptır" ve "Şeyh'i uzak tutma kararına hayır" gibi sloganlar attı. Şeyh İkrime Sabri açıklamasında, İsrail'in aldığı kararların adaletsiz ve yasa dışı olduğunu ve uygar olmadığını vurguladı. Sabri, "İsrail gibi dünyada bu yöntemi kullanan ve ibadet yerlerine gitmelerini engelleyen bir ülke yok" ifadesini kullandı.

İsrail polisi, geçtiğimiz Pazar günü Sabri'nin halkı kışkırttığı iddiasıyla bir hafta süreliğine Mescid-i Aksa'dan uzak durması kararı almış ve camiye girme girişimini engellemişti. Dün cuma namazı münasebetiyle camiye girmek isteyen İkrime Sabri, Filistinlilerin omuzunda Mescid-i Aksa'ya girmiş ve camiye girme hakkı olduğunu ısrar etmişti. - KUDÜS

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel

Kaynak: İHA

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