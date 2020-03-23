Mescidi Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi
Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa korona virüs nedeniyle tamamen kapatıldıktan sonra bomboş görüntülendi.
23.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:37
Kudüs 'te bulunan Mescid-i Aksa korona virüs nedeniyle tamamen kapatıldıktan sonra bomboş görüntülendi.
Korona virüsü hızlı yayılırken ülkeler gerekli tedbirler almaya devam ediyor. Virüsün yayılmasının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa kapatılmıştı. Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının ardından avlusu bomboş görüntülendi. Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılınmasına kapatılırken ezan okumasına devam edilecek.
Kudüs'teki yetkililer Filistinlilere seslenerek evlerinde kalmasını istedi. Kudüs Vakıflar İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi tarafından yapılan açıklamada, dün geceden itibaren Mescid-i Aksa geçici olarak kapatıldı. - KUDÜS
Korona virüsü hızlı yayılırken ülkeler gerekli tedbirler almaya devam ediyor. Virüsün yayılmasının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa kapatılmıştı. Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının ardından avlusu bomboş görüntülendi. Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılınmasına kapatılırken ezan okumasına devam edilecek.
Kudüs'teki yetkililer Filistinlilere seslenerek evlerinde kalmasını istedi. Kudüs Vakıflar İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi tarafından yapılan açıklamada, dün geceden itibaren Mescid-i Aksa geçici olarak kapatıldı. - KUDÜS
Kaynak: İHA
Etiketler : Doğu Kudüs, Kudüs, Aksa, Güncel