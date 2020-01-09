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Mescier'den Gazeteciler Günü mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:35Mescier'den Gazeteciler Günü mesajı
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mescier, mesajında, gazetecilerin mesai merhumu gözetmeden çalıştığını belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Mescier, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, zor şartlar altında fedakarca görev yapan değerli basın mensuplarının, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımızla paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde önemli katkıları bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm değerli basınımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, hayatta olan tüm basın emekçilerimize başarılar diliyorum." - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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