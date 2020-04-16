Mescit, sosyal yardım marketi oldu

DÜNYAYI saran koronavirüs tehdidi nedeniyle zor durumda kalanlara destek amacıyla Avcılar 'daki bir mescit, din görevlilerinin girişimi ile 'Sosyal yardım marketi'ne dönüştürüldü. 'İhtiyacı olan alsın, imkanı olan versin' sloganı ile başlatılan kampanyada, daha önce ayakkabılık olarak kullanılan raflar, temel gıda maddeleri ile dolduruldu.

Diğer camiler gibi Cihangir Mahallesi'ndeki ibadete kapatılan Beşyol Mescidi'nin imamı Kerim Aykan'ın önerisi kabul edilince, mescitteki raflar gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu. Avcılar Müftüsü Bekir Derin, mescide gelerek yapılan çalışmayı yerinde denetledikten sonra imam Kerim Aykan ve bu çabaya destek veren herkesi kutladı. Müftü Derin, yarın dağıtımın başlayacağı çalışma ile ilgili bilgi verirken, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda insanın koronavirüs felaketi nedeniyle, işyerlerini kapattığını, ekonomik zorluklarla karşılaştığını, 65 yaşından büyüklerin evlerinde kaldığını hatırlattı. Müftü Derin, şöyle dedi:

"İşyerlerini kapatan, dışarı çıkamayan, ihtiyaçlarını karşılamada zorlanan insanlarımız var. Millet olarak, inancımız gereği paylaşmayı severiz. Hz. Muhammed, 'Komşusu aç iken bizden değildir' ve 'Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir' buyurmakta. Kuran-ı Kerim de yardımlaşma ve dayanışmada inananların birbiriyle yarışmasını emrediyor. Cemaatimizi bu dönem evlerimizde tutuyoruz. Cemaatsiz kaldık. Ancak, camilerimizin fonksiyonları ilelebet sürecek. Şimdi de bu mescidimizi ihtiyacı olanlar için yardımlaşma ve iyilik hareketi için kullanacağız. İhtiyacı olan gelip alacak, imkanı olan buraya getirip hayra delalet edecek. İnşallah bu örnekler artacaktır."

İmam Kerim Aykan da, daha önce ayakkabılık olarak kullanılan, temizlenen rafların hayırsever esnaf ve cemaat tarafından temel gıda maddelerinden bebek bisküvisine, kahvaltıdan temizlik malzemeleri ile doldurduklarını söyledi. Aykan, "Bunu dayanabildiğimiz kadar sürdüreceğiz. Raflar boşaldığında hemen doldurmak istiyoruz. Bize destek veren 15-20 kadar esnaf ve iş insanımız var" dedi.

İMAMLAR, 112 ÇAĞRI MERKEZİNDE

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, koronavirüs tehdidi nedeniyle zor günlerden geçildiğini, ilçedeki 10 mahallede görevli 30 din adamının Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek grubunda gece gündüz yardım ulaştırdığını ifade ederken, "Bunun yanı sıra 5 din görevlimiz, Küçükçekmece'deki 112 Acil Yardım merkezinde çağrılara bakıp, arayanları yönlendiriyor. Camilerimizde her akşam dualar yapıyoruz, zor günlerde hastaların şifa bulması tüm insanların bu beladan kurtulması için dua ediyoruz. Kuran kursu görevlilerimiz, kursiyerlerimiz hatmi şerifler okunuyor, dua etmeye devam ediyor" dile konuştu.