"Mescitsiz Okul Kalmasın" projesi devam ediyor

İnsan Vakfı'nın, "Mescitsiz Okul Kalmasın" Projesi kapsamında Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu mescidinin açılışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış törenine Kalyon Holding adına katılan Reyhan Kalyoncu, "Böyle bir hizmete bizleri sebep kıldığınız için çok teşekkür ederim. Yüce Rabb'imden bu işlerimizin dünya ve uhrevi hayatımızda karşımıza çıkmasını niyaz ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay da desteklerinden dolayı Kalyon Holding'e teşekkür ederek, "Burada bir mescide gerçekten çok ihtiyacımız vardı. İnsan Vakfı'nın aracılığı ve Kalyon Holding'in destekleriyle tamamlandı. Hayırseverlerimize önce okulumuz adına daha sonra müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Münir Binici de "Sebep olanlardan Allah razı olsun, Rabb'im inşallah burayı insanlarıyla da güzelleştirir. Burada öğretmenlerimize ciddi işler düşüyor. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.

Mescitte, mihrap, kitaplık ve okuma köşesi bulunuyor.

Kaynak: AA