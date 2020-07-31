Meşelik alanda yangın

İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, İslahiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Hatay'dan gönderilen 3 yangın söndürme helikopteri, 2 arazöz, 2 su tankı, 2 iş makinesi ve 50 personelin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm meşelik alanın zarar gördüğü bildirildi.