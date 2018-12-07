Mesem Öğrencileri Avrupa'ya Uçuyor

07 Aralık 2018 Cuma 11:06



07 Aralık 2018 Cuma 11:06

Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) AB proje ekibi tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Bilecik'in İş Gücü ile Piyasalarının Uyumlaştırılması projesi ile 27 öğrenci Fransa'nın başkenti Paris'te iki hafta süreli staj yapacak.MESEM olarak Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan 2018-1-TR01-KA102-053224 numaralı ve Bilecik'in İş Gücü ile Piyasalarının Uyumlaştırılması başlıklı proje, uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda seçim sürecine dahil edilerek kabul edilmişti. Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Okul Müdürü Cebrail Avcı, proje için 56 bin Euro'luk bir ödenek çıktığını belirterek, "Öğrencilere stajları esnasında yurt dışı tecrübesi olan deneyimli öğretmenler refakat edecek. Kabul edilen bu projenin finansmanı Avrupa Komisyonu ve Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından sağlanıyor. 20 Ocak - 2 Şubat 2019 tarihleri arasında Metal Teknolojisi alanından 9 öğrenci Fransa'nın Paris kentinde IFE-BAT firmasında iki hafta süreyle TIG kaynağı eğitimi alacak. IFE-BAT farklı mesleki alanlarda kalifiye eleman açığını gidermek için eğitim ve staj imkanı veren deneyimli bir kuruluş.10 Mart - 23 Mart 2019 tarihlerinde de Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanından 9 öğrenci Romanya Bükreş'te Cotimanis Show Studio'da iki hafta süreyle Dermabrazyon ve Cilt Bakımı eğitim alacaklar. Romanya'nın Bükreş kentinde hizmet veren Cotimanis Show okulu güzellik ve modaya dair eğitim ve hizmet sunan bir kurum.21 Nisan - 5 Mayıs tarihlerinde de Makine teknolojisi alanından 9 öğrenci Avusturya Bregenz'de Landesberufsschule Bregenz'de CNC Torna Tezgahları Kullanımı üzerine iki haftalık eğitim alacaklar. Landesberufsschule Bregenz Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinin başkenti olan Bregenz şehrinde yer alan bir okul. Bu eğitimlerden sonra Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine staj aldıkları alanda Europass Hareketlilik Belgesi verilecek. Bu belge bireylerin sahip oldukları yeterliliklerin aday ülkeler dahil AB'de açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede mezunların ve öğrencilerin istihdamını ve hareketliliğini arttırmak amacıyla Europass (Avrupa Pasaportu) oluşturuldu. Europass, kullanıcıların yeterlilik ve yetkinliklerini Avrupa ülkelerinde, açık ve kolay bir şekilde anlatabilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca öğrenciler staj yaptıkları kurum ve okul tarafından verilen sertifikalara da sahip olacaklar" dedi. - BİLECİK