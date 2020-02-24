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Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway'de açıldı

Dünyaca ünlü 100'ün üzerinde marka ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde uzun yıllardır hizmet veren, Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri Alışveriş Merkezi Highway Outlet, bünyesine yepyeni markaları katarak büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

24.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:20Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway'de açıldı
Dünyaca ünlü 100'ün üzerinde marka ile Anadolu Otoyolu'nun Dağı mevkiinde uzun yıllardır hizmet veren, 'nın en büyük otoyol üzeri Alışveriş Merkezi Highway Outlet, bünyesine yepyeni markaları katarak büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

Et Mangal, Izgara, Kahvaltı, Restoran ve Kafe konsepti ile müşterilerine hizmet vermeye başlayan olan Meşhur Et&Mangal, usta şeflerin mutfağından çıkan enfes lezzetleri Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturacak. Bölgenin en zengin çeşitli ve en lezzetli açık büfe kahvaltısının yanı sıra, etin tüm çeşitlerinin en taze haliyle yer alacağı Meşhur Beykoz Et&Mangal, günün 24 saati boyunca kesintisiz hizmet verecek. Ayrıca, üstü açılıp kapanabilen ve cam balkon konseptiyle oluşturulan eşsiz Kafe alanında, tüm sıcak ve soğuk içecek çeşitleri de günün her saatinde Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini bekliyor olacak. Highway Outlet Z 85 numaralı iş yerinde yaklaşık bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek olan Meşhur Beykoz Et&Mangal, benzersiz ve şık dekorasyonu, alanında uzman kadrosu, kaliteden ödün vermeyen kusursuz hizmet anlayışı ve doyumsuz nefis lezzetleri ile Alışveriş Merkezi ziyaretçilerinin vazgeçilmez mekanı olmaya aday. - BOLU

Beykoz, Avrupa, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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