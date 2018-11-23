Yurt dışında Black Friday
, ülkemizde ise efsane Cuma, efsane gün, şanslı Cuma vb. gibi isimlerle adlandıralan indirim gününde sizin için bir video hazırladım ve aynı gün yayınlıyorum. Kozmetik marketlerde, kıyafette, ayakkabıda ve aksesuarda ne kadar indirim var? Tüm bu sorularınızı cevaplayacağını umuyorum. Aynı zamanda bu indirim dönemi bir çok mağazada sadece bir gün değil, en az 3 gün, bazılarında Aralık
ayı sonuna kadar devam ediyor. Bu videoyu herhangi ücretli iş birliği için değil, indirimde mutlaka alınması gereken, kullandığım ve sizlere de önerdiğim ürünleri kozmetik marketlere giderek yerinde fiyatlarıyla birlikte göstermek maksadıyla hazırladım. Umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz. Herkese iyi alışverişler! : )
Aralık,Black Friday