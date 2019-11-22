Meşhur Kokoreççi lezzetli kokoreçin sırrını anlattı

1999 yılında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde Florya Sefaköy Cennet Havaalanı bölgelerine paket servis yemek hizmeti vermek amacı ile kurulan Kokoreççi Tekin Usta bugün internette en çok tıklanan online yemek siteleri arasında yer alıyor.

Kokoreçlerinin bu neden bu kadar lezzetli sorusuna ise Tekin Usta şu şekilde cevaplıyor:

''Bir yiyen bir tane daha istiyor ama yerken kokoreç kalori aldırır mı diye kimse düşünmüyor :) En çok merak edilen bir konuya açıklık getirmek istiyoruz. Kokoreç kilo aldırır mı? Ekmeğin olduğu çoğu yiyecek kilo alımınıza sebep olur. Yarım porsiyon kokoreç ekmeği ise yaklaşık 430 kaloridir.

Tahmin edersiniz ki kokoreç protein, A vitamini, demir, folik asit, fosfor, potasyum açısından da oldukça zengindir. Fakat, kolesterol, doymuş yağ ve sodyum açısından da zengindir. Bu durum da sizin için biraz tehlikeli durum olabilir. Bu nedenle kolesterolü yüksek bireylerin tüketiminden kaçınması gerekir.''

Kokoreçin bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Kokoreççi Tekin Usta ''Kokoreç arabası görünce heyecanlanan insanların bir bildiği varmış diyerek, sizlere kokoreç faydaları hakkında bilgi vermek isterim.Baharatları sayesinde bağırsak çalıştırır. Adeta bağırsak dostudur.Etten daha besleyici ve doyurucu özelliğe sahiptir.Baharatlı kokoreç içindekiler sayesinde; metabolizma çalıştırarak sizi daha hareketli ve enerjili hale getirir.Ayrıca serotonin hormonunu salgıladığı için yediğinizde mutluluk hissine kapılacaksınız.''

Lezzetli şekilde kokoreç nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir?

Lezzetli kokoreç yapımı için özel olarak hazırlanan mangallar üretildiğini belirten Kokoreççi Tekin Usta'' Kokoreç şişleri, yatay şekilde kokoreç mangalı üzerinde sürekli dönerek pişer ve servis için bir parça alınarak kuşbaşı şeklinde doğranır. Baharat ve domateslerle buluşan kokoreç, içi kızaran kokoreç ekmeği arasında afiyetle yemeniz için hazır olur. Kokoreç içine yakışan baharatlar tercihe kalmıştır fakat; en çok kırmızı biber, pul biberi ve kekik ile lezzetli hale gelir. Kimyon sevenler için de kimyon, farklı bir tat ile damakları şenlendirir. Bizde 1999 yılından beri elde ettiğimiz tecrübemizle farklı pişirme ve sunum tekniklei ile müşterilerimizi memnun ediyoruz.''

Online yemek sipariş konularına önem veren Tekin Usta cirosunun büyük kısmını IOS ve ANDROID uygulamalar ile yapıyor.. Tekin Usta'nın hem Apple Telefon uygulaması hemde Android Telefon uygulaması ile online kokoreç siparişi, online dürüm siparişi, online tavuk döner siparişi, online midye dolma siparişi gibi bir çok yemek çeşidi siparişi verilebiliyor. Kokoreççi Tekin Usta koşulsuz müşteri memnuniyeti ile online paket servis hizmetini yönetmektedir. Mesleğine aşık olan Tekin Usta gerek tercih ettiği tedarikçilerdeki kalite anlayışı ile gerekse pişirirken ki kendine has kattığımız lezzet ile müşterilerini memnun ediyor.

DR. YAVUZ DİZDAR: KOKOREÇ MUTLULUK VERİR

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, kokorecin ciddi serotonin kaynağı olduğunu ve mutluluk verdiğini söyledi.

Serotonin hormonunun insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi verdiğini, eksikliğinde ise depresyona yol açtığını belirten Dr. Dizdar, "Bağırsak ve beyin en büyük serotonin kaynağıdır. Azaldığı takdirde depresyon meydana geliyor zaten. Kokoreç bütün alerjilere etki edecek kadar fayda sağlar. Yani uyumla ilgili ne kadar sorun varsa ona etki eder" dedi.

"KOKOREÇ BÜTÜN ALERJİLERE İYİ GELİYOR"

Günümüz hastalıklarının önemli bölümünün bağırsak florasının bozulmasına bağlı olduğunu dile getiren Dr. Dizdar, "Bunların içinde otizm, alerjiler, romatizma gibi hastalıklar sayılabilir, bunlara olumlu etki eder. Kuzu ya da insan, bağırsak floraları arasında büyük fark yoktur. Dolayısıyla hastalık floranın aktarılmasından olumlu etkilenebilir. Bağırsaklar ayrı bir sistem oluşturuyor bu sistemin içerisinde mikroorganizmalar var. Bunlar bağırsaklarla birlikte çalışıyor eğer mikroorganizma olmazsa insanoğlu yaşayamaz. Daha doğrusu anormal bir şeye dönüşür. Kokoreç florayı içinde tutuyor. Florayı dışarıda tutamıyorsun, saklayamıyorsun. Bağırsak florası anneden bebeğe aktarılır, bebekten kendi çocuğuna aktarılır ama dışarıda saklanamıyor. Bu kokoreçte var sadece" diye konuştu.

"BAĞIRSAKLAR DAHA İYİ ÇALIŞIYOR"

Kokoreç yendiğinde mikroorganizma desteğinin dışarıdan alındığını söyleyen Dr. Dizdar, "Eksilme ve denge bozukluğu varsa, bu desteği dışarıdan alıp hafif bağırsakları mülayim hale geçirebilir ama hiç bir önemi yok. Flora değişiminden kaynaklanıyor ve bununla birlikte bağırsaklar daha iyi çalışmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.