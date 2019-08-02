Meşhur Yakacık Karpuzunun hasadı başladı

Niğde'nin Altunhisar İlçesinde yetişen aroması ve lezzeti farklı olan 'Yakacık karpuzununö hasadı başladı.

İlçede 3 bin dekarda ekili olan karpuzda üreticiler ilaç kullanmadan organik olarak yetiştiriyor. Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilen karpuz kilosu 50 kuruştan alıcı buluyor.

Altunhisar Ziraat Odası Başkanı Selam Durak 'Bu karpuzlar yöremizde organik olarak yetiştirilmektedir. Yıllardır ekilen aroması ve lezzeti farklı olan bu karpuzların hasadına yeni başladık. Orijinal karpuzdur. Organik gübre ile yetiştirilmiştirö dedi. Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncer Özçelik ise 'Niğde'nin küçük ama tarımda parlayan yıldızı Altunhisar ilçemizin patatesten sonra karpuz hasadı başladı. Karpuzumuz organiktir. Doğaldır kapak aşısı yoktur. Lezzeti güzeldir. Yakacık karpuzunu Türkiye'de de bilirler. Meşhur bir karpuzdur. Pazarcı ve esnaf arkadaşları bu lezzeti görmeleri için davet ediyorum. Çiftçi bunu şimdi 50 kuruşa satıyor. Maliyetleri biraz yüksek. Fiyatların yükselmesini istiyoruz ama bizim elimizde olan bir durum değil. İnşallah fiyatlar yükselirö şeklinde konuştu.