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'Meşhuriyet Çağı'mızın ikonası, ataerkilliğimizin divası: Hülya Avşar

Hülya Avşar'ın katıldığı bir radyo programında "Aşık olacağım adamın benden güçlü olması gerekiyor" sözlerini yorumlayan Atay, "Ataerkilliğimiz divası Hülya Avşar, ataerkilliği yeniden üretiyor" dedi.

13.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:46
Hülya Avşar'ın katıldığı bir radyo programında "Aşık olacağım adamın benden güçlü olması gerekiyor" sözlerini yorumlayan Atay, "Ataerkilliğimiz divası Hülya Avşar, ataerkilliği yeniden üretiyor" dedi.
Atay, Hülya Avşar'ın kariyer geçmişini hatırlatarak, "Hülya Avşar hiçbir şey olamayarak her şey olmuştur. Kitle kültüründe popüler olmanın formülü gençlik, güzellik ve görünürlüktür. Avşar da her şey olmayı görünürlüğüne borçludur bunu. Hülya Avşar, 'Meşhuriyet Çağı'mızın ikonasıdır" yorumunda bulundu.
Atay, evli bir çiftin New York'tan Los Angeles'a kadar uzanan boşanma hikayesini konu alan Marriage Story(evlilik hikayesi) ve bir anda işsiz kalması ile hayatları değişen bir çiftin yaşamında odaklanan Küçük Şeyler filmlerini de yorumladı.
Küçük Şeyler, Marriage Story'nin Türkiye koşullarında karşımıza çıkan bir örneği olduğunu dile getiren Atay, "Bu iki film karşılaştırılarak, etkileşimsel bir çerçevede izlenmeli" dedi.
Yaşanan hayatın içinde evliliğin bir şirketsel işleyişe sahip oldunu dile getiren Atay, "Erkek, kendisini iş hayatında, statü arayışında ve para kazanma yolunda ilerletirken; aynı motivasyonun kadında da kendini göstermesiyle geleneksel dengenin bozuluyor ve bunun yerine yeni bir denge kurmak çok kolay olmuyor" dedi.
Atay, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın muzu duvara bantlayarak başlattığı sanatsal çalışmanın sosyal medyada fenomen haline gelmesini de yorumladı.
Atay, "Sanatın, görselin anlamsızlığında boğulur hale geldiği dünyada, content (içerik) yerine konsept ön plana çıkıyor. Bir konsept var edilerek o konsept üzerinden var olmaya çalışılıyor. Gördüğüm kadarıyla, sanatçı da muz konseptine sığınmış. Sosyal medya çağında bu fenomen karşılıklarını buldu" dedi.
'Meşhuriyet Çağı'mızın ikonası, ataerkilliğimizin divası: Hülya Avşar

Los Angeles, Hülya Avşar, New York, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


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