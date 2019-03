Mesir macunu Viyana kapılarından geçti

Kaynak: İHA

Mesir macunu Viyana kapılarından geçtiAvrupalı ağzının tadını biliyor Manisa 'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık: "Şu an Viyana'ya, İngiltere 'ye, Almanya 'ya ve Rusya 'ya mesir macunu gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz. Yılda 120 ton civarında mesir üretiyoruz ve bunun 15 tonunu talep gelen dış ülkelere gönderiyoruz"MANİSA - Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, yılın 12 ayı boyunca günlük olarak hazırlanan mesir macunlarının 15 tonunu geçen yıl Avusturya 'nın başkenti Viyana, İngiltere, Almanya ve Rusya'ya ihraç ettiklerini söyledi. UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunan Mesir Macunu Festivali için bu yıl da tarihi Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden 6 ton mesir macunu saçılacak. 28 Nisan'da gerçekleşecek olan festival finali öncesi saçılacak mesirlerin 15 kadının hünerli elleriyle makine yardımı olmadan yapımı devam ederken, Manisa'yı, Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, dünya üzerinde mesir macununa olan ilginin giderek arttığını belirtti."Mesirin tanınırlığı arttı"Tanık, derneğin imalathanesinde yılın 12 ayı boyunca 41 çeşit baharat kullanılarak, günlük olarak hazırlanan şifalı macunları Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Avrupalıların mesiri sevdiğinin belirten Tanık, "Festival büyüdükçe, biz burada ne kadar yabancı misafir ağırlarsak geriye dönüşleri de o kadar güzel oluyor. Çünkü buradan giden insanlar, ülkelerinde aileleri ve arkadaşları ile paylaşıyorlar. Böylece mesirin tanınırlığı artıyor. Ticari anlamda da bize ciddi anlamda geri dönüşleri oluyor. Ticari şartlar oluştuğunda da dernek olarak biz bunların hepsini değerlendirip elimizdeki imkanlar çerçevesinde her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an Viyana'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, Rusya'ya mesir macunu gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz. Yakın çevremizdeki Arap ülkelerinde olsun, Almanya ve Viyana'da Türk vatandaşlarımız yaşıyor. Ticaret yapan insanlar Manisa'ya geldiği zaman görüşüyoruz. Oralarda mesir macununu satmayı düşündüklerini söyledikleri vakit bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Zaman içerisinde gittikçe büyüyecektir. Talep fazla. Bu da Manisa'nın Mesir'i ne kadar güzel tanıttığının bir göstergesi. Şuandaki üretim şekliyle yılda 120 ton civarında mesir üretiyoruz. Bunun 15 tonu talep gelen dış ülkelere gidiyor" diye konuştu.