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Mesire alanı su altında kaldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu mesire alanı, dün etkili olan yağmurla birlikte su içinde kaldı.

06.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:30Mesire alanı su altında kaldı

KONYA'nın ilçesindeki Kuğulu mesire alanı, dün etkili olan yağmurla birlikte su içinde kaldı. Seydişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayati olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bölgede bulunan Gürlevik adı verilen kaynağın suyu gür akmaya başladı. Kaynak suyu, Toros Dağları'ndan gelen suyla birleşince, Kuğulu mesire alanı göle döndü. Zaman zaman aynı durumun yaşandığı ve her mevsim ayrı bir güzelliği içerisinde barındıran mesire alanının bu halini görmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, alana gelip bol bol fotoğraf çekti.



Seydişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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