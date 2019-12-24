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Mesire alanı yatırımları ile ilgili projeler masaya yatırıldı

Ormanların mesire alanı olarak yatırıma kazandırılması amacıyla Fatsa Belediyesi ev sahipliğinde Sosyal Tesislerinde istişare toplantısı düzenlendi.

24.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:48 Mesire alanı yatırımları ile ilgili projeler masaya yatırıldı
Ormanların mesire alanı olarak yatırıma kazandırılması amacıyla Belediyesi ev sahipliğinde Sosyal Tesislerinde istişare toplantısı düzenlendi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Orman Ürünleri Daire Başkanı Özgür Balcı, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda bölgedeki mesire alanı yatırımları ile ilgili projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda ilk sunumu Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar gerçekleştirdi. Başkan Kibar, Akise Tepesi, Dolunay Çerkezler Tepesi ve Terzioğlu Tepesi ile ilgili sunumlarda bulundu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar sunumuna Bolaman Akise Tepesi ile başladı. Akise Tepesi'nin Bolaman Havzasında kaldığını belirterek, "Macera parkının olabileceği, Ordu oto yolunu Fatsa'ya bağlayan bir noktada bulunuyor. Buranın yolla ilgili sorunu var, bu sorun halledildiğinde bölgenin cazibe merkezi olabilir. Dolunay Çerkezler Tepesi'nin iki tarafında dolmuş güzergahı bulunuyor. Burası 3 yıl önce A Tipi Mesire Alanı ilan edildi. Seyir terasları yapılabilecek Fatsa ve Karadeniz manzaralı sahil karayoluna sınır bir noktada bulunuyor. Terzioğlu Tepesi ise 20 Hektar alanı olan çamlık ormanı. Burası için geçtiğimiz yıllarda bir özel müteşebbis yatırım için girişimde bulunmuş ancak sonra vazgeçmiş. Burası da kıymetli bir arazi konumunda" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Orman Ürünleri Daire Başkanı Özgür Balcı sunum yapılan ormanları nasıl işlevsel hale getirilebilir konusunda istişare yapmak üzere bu toplantıyı düzenlediklerini ve belediye Başkanlarının taleplerini dinlediklerini ifade ederek, "Sunum yapılan bazı ormanlarla ilgili Bolaman Havzası projesinde ödenek sağlanabileceği gibi özel işletmecilerin de bu alanlara yatırım yaparak değerlendirilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - ORDU

İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyesi, Bolaman, Fatsa, Güncel

Kaynak: İHA

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