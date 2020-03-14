Mesire alanın ismini halk belirleyecek
Konyaaltı Belediyesi geçtiğimiz ay ihalesini kazandığı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki mesire alanının ismini halkın takdirine sundu.
14.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:25
Konyaaltı Belediyesi geçtiğimiz ay ihalesini kazandığı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki mesire alanının ismini halkın takdirine sundu.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Öğretmenevleri Mahallesi'nde yer alan 117 dönümlük mesire alanını 20 yıllığına işletilmesi amacıyla ihaleye çıkarmıştı. İhaleyi kazanan Konyaaltı Belediyesi bir yandan mesire alanı için yapacağı projeyi hazırlarken, bir yandan da mesire alanının isminin belirlenmesi için belediyenin resmi internet sitesi olan https://www.konyaalti.bel.tr/anket adresinde anket çalışması başlattı.
"Öğretmenevleri Mahallemizde 117 dönüm mesire alanını ilgilendiren ihaleyi alarak, sizin olanı size veriyoruz" diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 7'den 70'e herkesin buluşup, gün boyu gönüllerince eğlenebileceği bu alanın ismini de, Antalya'nın belirlemesini istediklerini söyledi.
Konyaaltı'nın böyle bir alana ihtiyaç duyduğunu belirten Esen, "Bu mesire alanını halka kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü vatandaşlarımızın bu alanla ilgili yoğun bir talebi vardı. Biz de halkın olanı halka kazandırdık. Şimdi de halk kendisine ait olanın ismini belirlesin istiyoruz. Amacımız, Konyaaltı'nda katılımcı yönetim anlayışından ödün vermeden ortak akılla kararlar almaktır. Bu doğrultuda başlattığımız ve 23 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek olan oylamaya katılmak için; https://www.konyaalti.bel.tr/anket adresine tıklayarak mesire alanına verilmesini istediğiniz ismi yazabilirsiniz" dedi. - ANTALYA
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Öğretmenevleri Mahallesi'nde yer alan 117 dönümlük mesire alanını 20 yıllığına işletilmesi amacıyla ihaleye çıkarmıştı. İhaleyi kazanan Konyaaltı Belediyesi bir yandan mesire alanı için yapacağı projeyi hazırlarken, bir yandan da mesire alanının isminin belirlenmesi için belediyenin resmi internet sitesi olan https://www.konyaalti.bel.tr/anket adresinde anket çalışması başlattı.
"Öğretmenevleri Mahallemizde 117 dönüm mesire alanını ilgilendiren ihaleyi alarak, sizin olanı size veriyoruz" diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 7'den 70'e herkesin buluşup, gün boyu gönüllerince eğlenebileceği bu alanın ismini de, Antalya'nın belirlemesini istediklerini söyledi.
Konyaaltı'nın böyle bir alana ihtiyaç duyduğunu belirten Esen, "Bu mesire alanını halka kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü vatandaşlarımızın bu alanla ilgili yoğun bir talebi vardı. Biz de halkın olanı halka kazandırdık. Şimdi de halk kendisine ait olanın ismini belirlesin istiyoruz. Amacımız, Konyaaltı'nda katılımcı yönetim anlayışından ödün vermeden ortak akılla kararlar almaktır. Bu doğrultuda başlattığımız ve 23 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek olan oylamaya katılmak için; https://www.konyaalti.bel.tr/anket adresine tıklayarak mesire alanına verilmesini istediğiniz ismi yazabilirsiniz" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Güncel
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