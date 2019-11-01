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Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu

Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulunduKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Abidin Ö. (54), mesire alanında elektrik kablosu ile ağaca asılı halde ölü bulundu.

01.11.2019 23:30
Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Abidin Ö. (54), mesire alanında elektrik kablosu ile ağaca asılı halde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde, Yenikent Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki Yenikent Mesire Alanı'nda meydana geldi. Mesire alanına gezmeye gelenler, bir kişiyi ağaçta hareketsiz asılı halde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ağaçta asılı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise cesedin Abidin Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Abidin Ö'nün cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu

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Kaynak: DHA


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