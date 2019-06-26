26.06.2019 23:10
Haberler » Güncel » Haber

Mesire alanında silahlı kavga: 3 yaralı

Mesire alanında silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mesire alanında çıkan kavgada 2 kişi silahla bir kişi de bıçakla yaralanarak tedavi altına alındı.

Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mesire alanında çıkan kavgada 2 kişi silahla bir kişi de bıçakla yaralanarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıranardı Mahallesi'nde bulunan mesire alanında iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada H.E. (23) ve M.Ç. (40) silahla, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Turan Bulut/İHA)
Kaynak: İHA
Melikgazi , Kayseri , kavga , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:36 Tunus'taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde Manama Çalıştayı protestosu
00:35 Şehit Eren'in adı semalarda olacak, adı ilk yerli ve milli SİHA'sında
00:34 Duayen iş insanı Esat Sivri 86 yaşında hayatını kaybetti
00:33 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
00:32 Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu
00:31 Omzundan vuruldu, havalandırma boşluğunda bulundu
00:31 Lösemi hastası Baran için moral konseri