Mesire alanlarında "1 Haziran" hazırlığı - SİVAS

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımına bir süre ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden kullanıma açılacak olan mesire alanlarında hazırlıklar tamamlandı.

31.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:03
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımına bir süre ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden kullanıma açılacak olan mesire alanlarında hazırlıklar tamamlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, park, bahçeler, mesire ve piknik alanlarında incelemede bulunarak hazırlıklar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşların daha nezih bir ortama kavuşturulması için belediye ekiplerinin yoğun çalışma sürdürdüğünü belirten Bilgin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs sonrası normalleşme sürecinin ikinci adımını açıklayarak park ve bahçeler ile piknik ve mesire alanlarının 1 Haziran itibariyle kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Bizler de hemşerilerimize daha iyi hizmet verebilmek için tüm belediye ekiplerimizle onlara mesire ve piknik alanlarımızı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Genelge kapsamında kapatılan piknik ve mesire alanlarının yarın ziyarete açılacağını anımsatan Bilgin, "Hemşerilerimiz uzun bir süredir evlerindeler ve şehrimizin güzelliklerini göremedikleri için özlediler. İnşallah yarınla birlikte özlenilen park ve bahçelerimiz, mesire alanlarımız hizmetlerine açılacak. Bu anlamda bizde belediye olarak üstümüze düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz." açıklamasında bulundu.
Piknik ve mesire alanlarında mangal ve semaver yakılmayacağını vurgulayan Başkan Bilgin, şunları kaydetti:
"Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Genelge kapsamında birazda daha sabırlı olmamız gerekecek. Özellikle mangal ve semaver yakılmaması konusunda uyarıda bulunmak istiyorum, doğamızı korumaya devam edeceğiz. Çevremizi ve sağlığımızı korumaya devam edeceğiz. Temiz havanın tadını çıkaracağız. Bakanlığımızın önerdiği tedbirleri alarak park ve bahçelerimizi mesire alanlarımızı kullanma tekrar başlayacağız." Mesire alanlarında ’1 Haziran’ hazırlığı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
’Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz’ diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi Haber
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Bakan Koca, Türkiye’deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Turizm cenneti Kemaliye’de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi Haber
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak Haber
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Haberler››Güncel››Mesire alanlarında '1 Haziran' hazırlığı - SİVAS - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:57: Son dakika! Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı - Haber 20:57: ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan ANTIFA "terör örgütü" kabul edilecek - Haber 20:55: Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide tutuklama - Haber 20:55: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 127 bin 973 oldu - Haber 20:54: İki grup arasında silahlı kavga - Haber 20:33: Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi - Haber 20:05: "Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi - Ekonomi 19:30: YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu - Haber 19:07: Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı - Haber 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor - Haberler