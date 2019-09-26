MESKİ bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı ve temiz içmesuyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve tüm ilçelerde içmesuyu depoları, içmesuyu terfi merkezleri, atıksu arıtma tesisleri ve atıksu terfi merkezlerinin temizlik bakım ve onarımlarını aralıksız devam ettiriyor. Vatandaşa daha sağlıklı içmesuyu temini adına düzenli olarak depo temizliklerinin yanı sıra çevre düzenlemeleri de yapılıyor.



Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın, "MESKİ olarak dünya standartlarında, kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı hedefimiz var. Özellikle içmesuyu konusunda Başkanımız Vahap Seçer'in ayrıca bir hassasiyeti var. Bu doğrultuda yüksek ehemmiyetle yaptığımız çalışmalarımız dahilinde içmesuyuna ayrıca önem veriyoruz. Çünkü içmesuyu konusu doğrudan hayati bir konu ve hizmet kesinlikle kesintisiz olmak zorunda. Bu çerçevede kendi imkan ve çabalarımızla içmesuyu depoları, içmesuyu terfi merkezleri, atıksu arıtma tesisleri ve atıksu terfi merkezlerinin temizlik bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA