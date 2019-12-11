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MESKİ, Çamlıyayla'da sorun oluşturan içme suyu hattını yeniledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, uzun zamandan bu yana özellikle yaz aylarında büyük sorun oluşturan Kızılcak su gözü hattı ile Sebil Mahallesi merkezi arasındaki yaklaşık 750 metre uzunluğundaki içme suyu hattını yeniledi.

11.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:25MESKİ, Çamlıyayla'da sorun oluşturan içme suyu hattını yeniledi
Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, uzun zamandan bu yana özellikle yaz aylarında büyük sorun oluşturan Kızılcak su gözü hattı ile Sebil Mahallesi merkezi arasındaki yaklaşık 750 metre uzunluğundaki içme suyu hattını yeniledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşanan içme suyu sorunlarına çözüm getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, MESKİ Genel Müdürlüğü Tarsus- Şube Müdürlüğü Çamlıyayla Şube Şefliği ekipleri, Kızılcak su gözü hattı ile Sebil Mahallesi merkezi arasındaki yaklaşık 750 metre uzunluğundaki içme suyu hattını yeniledi. Çalışmalarda, oldukça yıpranan ve insan sağlığı açısından sorun oluşturan 75 milimetrelik boruların yerine 160 milimetrelik yeni boru döşendi.

Söz konusu çalışmanın tamamlanmasının ardından Sebil Mahallesinin merkezine ulaşan su miktarı artarken, sağlıksız olan eski hat devre dışı kaldı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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