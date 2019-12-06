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MESKİ'den öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Mersin il genelinde 2 bin 100 ilkokul ve ortaokul öğrencisine eğitim semineri verdi.

06.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:38MESKİ'den öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi
Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Mersin il genelinde 2 bin 100 ilkokul ve ortaokul öğrencisine eğitim semineri verdi.

Mersin merkez ve ilçelerde 26 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimler, MESKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Sunumlarda, su tasarrufu, diş fırçalama, su ve hijyen konularında bilgiler verildi. MESKİ faaliyetleri ve su tasarrufuyla ilgili öğrencilerin sorularının cevaplandırıldığı eğitimin sonunda öğrencilere diş fırçası dağıtıldı.

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, eğitimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında 2 bin 100 ilkokul ve ortaokul öğrencimize eğitimler verdik. Ağız ve diş sağlığının önemini anlatarak, doğru diş fırçalama teknikleri, su bilinci ve su tasarrufu eğitimleri ile 2 bin 100 öğrenciye ulaştık. Su kaynaklarımızı bilinçsiz kullanım sebebiyle büyük bir hızla tüketiyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi bilinçlendirerek geleceğimizi koruma altına almaktır. MESKİ olarak, onlara daha yaşanabilir bir Mersin, daha güzel bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Su tasarrufu konusunda bilinçli bir nesil yetiştirmek için eğitimlerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de okullardaki eğitimlerimiz devam edecek" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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