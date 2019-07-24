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MESKİ dijital arşivlemeye geçiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde bulunan müdürlüklere ait dosya ve belgeleri bilgisayar ortamında dijital arşivleme sistemine kaydediyor.

24.07.2019 12:19 MESKİ dijital arşivlemeye geçiyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde bulunan müdürlüklere ait dosya ve belgeleri bilgisayar ortamında dijital arşivleme sistemine kaydediyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kurumdaki tüm birimlerin işleyişinin hızlandırılması, kentte yaşayan tüm abonelere daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla dijital arşiv sistemine geçiliyor. Bu sistem sayesinde kurum içindeki bütün dokümanlara ve ihtiyaç duyulan belgelere kolayca ulaşılabilecek. Sistem hem kurum açısından hem vatandaş açısından büyük kolaylıklar getirecek.

MESKİ'nin modern hizmetlerinde önemli bir atılım olan bu sistemle, evrakta değişme, kaybolma gibi durumlar ortadan kalkacak. İstenilen evrağa zahmetsiz, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılabilecek. Dijital arşivleme sistemiyle istenilen her belge anında bulunarak alınacak ve vatandaşlar bekletilmeden işlemler tamamlanacak. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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