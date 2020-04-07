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MESKİ faturalar için destek hattı kurdu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında Nisan ayı sayaç okuma işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

07.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:45
MESKİ faturalar için destek hattı kurdu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında Nisan ayı sayaç okuma işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Alkaç, "Hiç kimse mağdur edilmeyecektir" dedi.


Açıklamasında, Nisan ayında düzenlenen ortalama kullanım üzerinden yapılan fatura düzenlemelerinde eksi veya artı yönden farklılıklar oluşabileceğini belirten Alkaç, "Siz değerli abonelerimizi mağdur etmek gibi bir düşüncemiz kesinlikle yoktur. Kurumumuza müracaat etmeniz halinde, varsa yanlışlıklar düzeltilecektir. Kurumumuza müracaat etmeseniz dahi, hayat normale döndüğünde sayaçlarınız yerinde okunmaya devam edecek ve varsa fazla alınmış bedel faturanızdan düşülecektir" diye konuştu.


Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplum sağlığını olumsuz etkilememek adına sayaç okuma ve fatura dağıtımı işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu vurgulayan Alkaç, "Köylerden mahalleye dönüşen yerlerde oturan, Kasım 2019 döneminde su tüketimi yapan ve faturası çıkan abonelerimizin son 1 yıl ortalamasına göre, mesken abonelerimizin 2020 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında faturalandırması yapılmış ise, yine 1 yıllık ortalama tüketimlerine göre faturalandıracağız. İş yeri abonelerimizin son 1 yıl ortalaması 0 ile 75 metre küp arası ise Nisan ayında su faturası düzenlemeyeceğiz. Ancak, resmi daireler, inşaatlar ve kamu yararına hizmet eden kurumlar ve 75 metre küp ve üzeri kullanım yapan iş yeri abonelerimize, 1 yıllık ortalamasına bakılarak faturalandırma yapacağız" ifadelerini kullandı.


Mersin'de yaklaşık 10 bin ailenin faydalandığı halk kart sahiplerine Büyükşehir Belediyesi'nin kolaylık getirdiğine de dikkat çeken Alkaç, "Halk kart sahibi vatandaşlarımızın 10 metreküpe kadar olan kullanımları Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır" şeklinde konuştu.


Alkaç, abonelerin yaşadıkları sorunları evlerinden çıkmaya gerek duymadan, MESKİ'nin 0324 3370841-45 sabit hatlarından ya da 0537 715 3 527 numaralı destek hattından veya 185 MESKİ destek hattına fatura ve diğer şikayetlerini iletebileceklerini söyledi. Alkaç, "Vatandaşlarımız, su ve faturalarıyla ilgili lütfen her türlü sorunu için bizi arasınlar. Gerekirse MESKİ mobil uygulamamızı da indirerek fatura görüntülemesi yapabilir ve yanlışlık olduğunu düşünüyorsa uygulamamız üzerinden fatura itirazında bulunabilirler. Bu zorlu süreçte abonelerimiz, kurumumuz tarafından hiçbir kayba uğramayacak ve mağdur edilmeyecektir. Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde tüm abonelerimizin su sayaçları yerinde okunarak, bu dönemde ortalama tüketim üzerinden yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaşılacaktır" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››MESKİ faturalar için destek hattı kurdu - Haberler

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