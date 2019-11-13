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MESKİ heyetinden İSU'da inceleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nden bir heyet, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (İSU) incelemelerde bulunarak, çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişi yaptı.

13.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:06MESKİ heyetinden İSU'da inceleme
Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nden bir heyet, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (İSU) incelemelerde bulunarak, çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişi yaptı.

MESKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Fatih Murat Aydınlı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Oğuz, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Güzin Türe, Makina İkmal ve Tesisleri Dairesi Başkanı Engin Yıldız, Plan Proje Dairesi Başkanı Erkan Özkaya'dan oluşan 14 kişilik heyet, İSU Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. MESKİ heyeti ziyarette, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile de bir araya geldi.

İSU Genel Müdürü Sağlık, İSU Genel Müdür Yardımcısı iken MESKİ Genel Müdürü olarak atanan Alaeddin Alkaç ile yıllardır birlikte çalıştıklarını ve yapılan başarılı yatırımlarda önemli emeği bulunduğunu söyledi. Sağlık, "Alaeddin Alkaç'ın Kocaeli'ndeki başarılı çalışmalarını Mersin'de de sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Kocaeli olarak ülkemize örnek yatırımlar gerçekleştirdik. Buradaki tecrübelerimizi de hiçbir ayrım gözetmeksizin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşıyoruz. Bilgi ve tecrübelerin paylaşıldıkça insanların ve ülkelerin geliştiğine inanıyoruz" dedi.

MESKİ heyeti de bilgi ve tecrübe paylaşımından dolayı Genel Müdür Sağlık'a ve İSU yetkililerine teşekkür etti.

MESKİ heyeti, alanlarına göre ilgili birimlerde, SCADA Kontrol Merkezi, Lojistik Merkezi ve İzmit Şube Müdürlüğü'nde inceleme yaptı, yapılan çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı. MESKİ heyeti, iki gün boyunca İSU'da incelemelerde bulundu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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