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MESKİ, Mezitli İçme Suyu Projesini halka anlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı FRIT II kapsamında merkez Mezitli ilçesinde yapılması planlanan İçme Suyu Projesi ile ilgili halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

17.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:21MESKİ, Mezitli İçme Suyu Projesini halka anlattı
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı FRIT II kapsamında merkez ilçesinde yapılması planlanan İçme Suyu Projesi ile ilgili halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesine ait Orkide Kafede düzenlenen bilgilendirme toplantısına, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Korkmaz ile daire başkanları, Mezitli ilçesi muhtarları ve ilçe sakinleri katıldı.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Delegasyonu, İlbank A.Ş. ve Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) ortaklaşa yürütmekte olduğu, FRIT II kapsamında yer alan paketten Mezitli İçme Suyu Projesi için 17 milyon 150 bin Euro tutarında hibe alınacak. Bu hibe ile Mezitli ilçesinin merkez mahalleleri ile Tece, Davultepe ve Kuyuluk mahallelerinin 2050 yılına kadar içme suyu temin ve dağıtım planı yenilenmiş olacak. Proje kapsamında 49 kilometre isale hattı, 585 kilometre içme suyu şebeke hatları ile 14 adet içme suyu deposu yapılacak.

MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan bilgilendirme toplantısı, proje danışmanı firmanın temsilcisi Nehir Yılmaz'ın sunumu ile devam etti. Sunumda projenin amacı, beklenen faydaları, çevresel ve sosyal etkileri hakkında bilgiler verildi.

İçme suyu projesi 23 mahallenin su sorununa çözüm olacak

Ayrıca, projenin Mezitli ilçesine bağlı Atatürk, Fatih, Kaleköy, Yenimahalle, Viranşehir, Çankaya, Çamlıca, Kuyuluk, Merkez, Menderes, Eski Mezitli, Akdeniz, Esenbağlar, 75. Yıl, Anayurt, İstiklal, Davultepe, Cumhuriyet, Seymenli, Şahintepesi, Tece, Deniz ve Hürriyet Mahallelerini kapsadığı ifade edildi.

MESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, toplantıda muhtarlar ve ilçede yaşayan vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. - MERSİN

Mezitli, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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