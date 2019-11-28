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MESKİ'nin 2020 yılı bütçesi 798 milyon lira olarak kabul edildi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2020-2022 bütçe tasarısında yer alan 2020 yılı bütçesi 798 milyon lira olarak kabul edildi.

28.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:37MESKİ'nin 2020 yılı bütçesi 798 milyon lira olarak kabul edildi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2020-2022 bütçe tasarısında yer alan 2020 yılı bütçesi 798 milyon lira olarak kabul edildi.

MESKİ Kasım ayı olağan Genel Kurul ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, yoklama ve bir önceki toplantı tutanağının özetinin okunarak oylanmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Geçici işçi vize cetvelleri, kadro derece değişiklik cetvelleri, 1. hukuk müşavirliği teşkilat, görev ve çalışma yönetmelik taslağı, teftiş kurulu başkanlığı yönetmelik taslağı, MESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı elektrik alımları bütçe giderine 24 milyon ödenek devri, MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 mali yılı performans programı, 2020 mali yılı ücret tarifesi, MESKİ Genel Müdürlüğü 2020-2022 dönemi bütçe tasarısı ve ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporları okunarak Genel Kurul üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Toplantıda, 2020-2022 dönemi bütçe tasarısında yer alan 2020 yılı bütçesi 798 milyon olarak kabul edildi. MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2560 ve 2872 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı ücret tarifesinde, mesken abonesi türlerinde Mersin merkez ve ilçelerde su ve atıksu fiyatının 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile 1. kademe bedeli 4,98 lira uygulanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurul üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Başkan Seçer, gündem maddelerinin kabul edilmesinden dolayı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederken, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün yeni bütçesinin ise Mersinlilere hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak oturumu kapattı. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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