MESKİ yetkilileri, TBB Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürler Toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde düzenlenen 9. Su ve Kanalizasyon İdareleri (SUKİ) Genel Müdürler İstişare Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.Su ve kanalizasyon idarelerinin sorun ve çözüm önerileri ile mevzuata ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya, 27 büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri ile çeşitli kamu kurumlarından yetkililer ve akademisyenler katıldı. Toplantıda MESKİ'yi ise Genel Müdür Vekili Can Taşkın ile Genel Müdür Yardımcısı İrfan Korkmaz temsil etti.Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen bilgi ve deneyim paylaşımı toplantısının fayda sağladığına vurgu yapan Taşkın, " Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in bize olan talimatı, 'Mersinli vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları hizmeti en doğru ve hızlı şekilde ulaştırabilmek adına yoğun bir mesai harcamalıyız' sözüyle bizde her alanda en doğru ve kaliteli çalışmayı yapmaya devam ediyoruz. O yüzden bu koordinasyonlar, önemli konuları genel müdür ve üst düzey yöneticilerin bir birleriyle paylaştığı, kendi su ve kanalizasyon idarelerimizin eksik kalan yönlerimizi tespit etmemiz için çok önemli toplantılar olduğuna inanıyorum" dedi.Kronikleşmiş birtakım sorunların hangi uygulamalar ile çözüme kavuşturulacağına dair fikir ve öneri havuzunun bu toplantılar vesilesiyle çözüme kavuştuğunu ifade eden Taşkın, "Yapılan toplantıda, su ve kanalizasyon mevzuatının güncellenmesi ile su ve kanalizasyon idarelerinin güçlendirilmesi konularına değinilmesini önemli buldum. Kıyaslama çalışmalarının süreklilik arz etmesi konusunda fikir birliği yapılan toplantının çok verimli geçtiğini açıkça ifade etmek isterim. Bu toplantının devamının yapılacağı kararına varılmasında önemli bir sonuç olarak görüyorum. Araştırma geliştirme birimlerinin muhakkak kurulması, enerji verimliliği konusunda özel çalışmalar yapılması gerektiği coğrafi bilgi sistemlerinin, Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) ve bilgi teknolojileri yatırımlarının yapılması kaçınılmaz olduğu gibi, birçok konuda bilgi alışverişi yapıldı. Hem ülkemiz hem de Mersin için faydalı ve verimli geçen bu toplantılarda her idarenin farklı uygulamalarını öğreniyor ve bilgileniyoruz. Su ve kanalizasyon idarelerinin sorunlarının tartışıldığı ve tecrübelerinin paylaşıldığı bu toplantıyla, bilgi alışverişi ve ortak hareket noktasında önemi bir fırsat oluşturduğu düşünüyorum" diye konuştu. - MERSİN