Mesleğe İlk Adımlarını 14 Mart Tıp Bayramı'nda Attılar

Kaynak: DHA

Yeditepe Üniversitesi'nde eğitime başlayan 103 Tıp Fakültesi öğrencisi, 14 Mart Tıp Bayramı'nı, meslek hayatları boyunca taşıyacakları önlüklerini giydikleri 'Önlük Giyme Töreni'yle kutladı.Yeditepe Üniversitesi'nin çağın gereklerine uygun tıbbi donanıma sahip hekimler yetiştirmek amacıyla 1996 yılında kurduğu Tıp Fakültesi'nde, 23'üncü dönemde eğitime başlayan 1'inci sınıf öğrencilerinin Önlük Giyme Töreni, İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, tarih boyunca Türk hekimlerinin dünyanın her yerinde başarılı işlere imza attığını belirterek tıp öğrencilere şöyle seslendi:"Sevgili gençler, bugün doktor önlüğü giyeceksiniz. O doktor önlüğü bembeyaz, bunun anlamını biliyorsunuz: Şeffaflık, temizlik, şeref, haysiyet… Onu kirletmeyeceğinizden yüzde yüz eminim."İNSAN SAĞLIĞINI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTTUKBugün gelinen noktada Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kendini fazlasıyla ispat ettiğini ifade eden Dalan, Yeditepe Üniversitesi hastanelerinin de dünya standartlarının üstünde hizmet verdiğini anımsattı.İnsan sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını ve bu nedenle Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve hastanelerini dünyanın en yeni ve üst düzey tıbbi teknolojileri ile donattıklarını vurgulayan Bedrettin Dalan, "Siz de vaktinizi harcamaktan kaçınmayın. İyi bir doktor olmak için gecenizi gündüzünüzü verin. Ayrıcalıklı insanlarsınız. Tıp fakültesine girmek kolay değildir. Buraya geldiniz, daha büyük bir sorumluluğun altına girdiniz. Bunu bilerek geldiniz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi."YÜREĞİNİZ, AKLINIZ; AYDINLIK OLSUN, SEVGİYLE DOLU OLSUN"Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, 14 Mart'ın sadece hekimlerin değil, insan sağlığına emeği geçen herkesin bayramı olduğunu belirterek tıp fakültesini kazanan öğrencilerin başka bir döneme girdikleri çok önemli bir gün olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bundan sonra, hayatlarınız başka bir yönde ilerleyecek. 24 saatiniz, diğer insanların hayatlarını sağlıklarını, acılarını, ağrılarını, umutlarını, sevinçlerini emanet ettikleri bir insan olacaksınız. Bu mesleği seçme cesaretini gösterdiğiniz için sizleri yürekten kutluyorum. Yeditepe Üniversitesi kampüsüyle ve aile yapısıyla çok özel bir yer. Kıymetini bilin, çünkü burada geçireceğiniz 6 yıl, sizin sadece çok iyi bir tıp eğitimi alacağınız değil, aynı zamanda yaşamı öğreneceğiniz yer olacak. Yeditepe Üniversitesi'nde geçireceğiniz yılların, eğitiminizin, öğreniminizin iyi geçmesini diliyorum. Yüreğiniz, aklınız; aydınlık olsun, açık olsun, sevgiyle dolu olsun."1200'ÜN ÜZERİNDE HEKİM YETİŞTİRDİKYeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sina Ercan da, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bugüne kadar 1200'ün üzerinde hekim yetiştirdiğini ve yetiştirmeye de devam ettiğini anımsattı.Öğrencileri günümüzün en modern eğitim alt yapısında, en güncel bilgi ve insani değerlerle yetiştireceklerine söz verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:"Sağlık hizmetinden tıp eğitimine, uluslararası arenada en prestijli sertifika ve akreditasyonlara sahip tıp fakültemizin, öğretim üyeleri de alanlarında saygın, bilimsel yayınlarıyla takip edilen, lider birer yıldız gibi. Öğrencilerimiz, dünyadaki en son teknolojileri barındıran hastanelerimizde, bu değerli eğitim kadrosundan mesleklerinin bütün inceliklerini öğrenecekler. Fakültemizden mezun olduklarında da kariyerlerine diledikleri ülke ve sağlık sisteminde devam edebilecek diploma ve mesleki yeterliliğe sahip olacaklar. Biraz sonra sahneye gelecek olan evlatlarımız böyle bir tıp eğitimi alacaklar ve bütün mesleki kariyerleri boyunca da Yeditepeli olmanın ayrıcalığını hissedeceklerdir.""Güncel bilginizi halkın anlayabildiği dile indirebildiğiniz kadar başarılı olursunuz" diyen Prof. Dr. Sina Ercan, "Bu nedenle tıp fakültesinde modern tıp biliminin yanı sıra iletişim kurmayı, insan ruhunu anlamayı ve kişilerin hem aklına hem de kalbine hitap edebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalar, hastaların kendilerinde güven duygusu oluşturmayan ya da anlattığından ikna olmadığı doktorların tedavilerini uygulama oranlarının düştüğünü gösteriyor. Hekimlikte 'pardon' deme şansınız yoktur, onun için elinizdeki şansı hakkıyla değerlendirin ve mesleğinizi çok iyi öğrenin" diye konuştu.Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve Prof. Dr. Sina Ercan'ın yanı sıra Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, 103 birinci sınıf öğrencisine önlüklerini giydirdi ve steteskop hediye etti. - İstanbul