- Mesleğe yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerine destek

29 Kasım 2018 Perşembe 14:28



29 Kasım 2018 Perşembe 14:28

- Mesleğe yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerine destekMEB ve TED 'Yeni Öğretmenler yeni başlangıçlar' projesi için imzaları attıANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Türk Eğitim Derneği işbirliğinde 'Yeni öğretmenler yeni başlangıçlar' projesi kapsamında mesleğe yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerinin eğitimlerine katkı sağlanarak adaptasyonlarının kolaylaştırılması sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Türk Eğitim Derneği işbirliğinde, Zurich Sigorta'nın desteği ile mesleğe yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerinin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla 'Yeni öğretmenler yeni başlangıçlar' protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen imza töreninde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Zurich Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız ve projeye ilk etapta katılacak 50 öğretmeni temsilen 8 öğretmen yer aldı.İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, MEB olarak projeyi canı gönülden desteklediklerini belirterek, "Özellikle köylerde görev yapan yeni atanmış kadın öğretmenlerimizin karşılaşmış oldukları sorunları ortadan kaldırmaya yönelik, onların eğitim öğretim hayatına daha iyi katkı vermelerini sağlamak, onların o bölgelerde özellikle sosyal olarak yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik olarak bir gayret ve çaba içerisinde olmamız gerektiği noktasında TED ve Zurich sigorta katkı vermeyi amaçladılar. Yetiştirdiğimiz öğretmenlerin güç koşullar altında özellikle kırsal kesimde köylerde yapayalnız bir kişi olarak öğrencilerle muhatap olmaları bu öğrencilerimizin yetişmeleri noktasında yapmış oldukları fedakarlıklar karşısında bir takım sıkıntılarla karşılaştıkları hepimizin malumudur. Bu sıkıntıları aşmaya yönelik TED Üniversitesi'nin ve TED Eğitim Vakfı'nın özellikle birlikte yapacağı çalışmalarla bu sıkıntıları aşma noktasındaki çabalarına katkı vermek üzere büyük bir maddi destekle katkı yapacaklarını söylediler. Biz MEB olarak herhangi bir öğrencimize herhangi bir öğretmenimize yapılacak katkıyı çok büyük bir emek olarak görüyoruz. Bu çalışmanın daha da yaygınlaştırılarak diğer sivil toplum örgütlerine de bir nevi örnek olmasını onların da katkılarına öncülük edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı."Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100.yılında 2023 yılına kadar 1000 kadın öğretmene 30 binden fazla çocuğa erişmektir"Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu ise Türkiye'de bir ilki daha hayata geçirdiklerini kaydederek, "2018-2019 eğitim öğretim yılından başlayacak olan 'yeni öğretmenler yeni başlangıçlar' projesiyle mesleğe yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerinin eğitimine katkı sağlamak ve adaptasyonlarının kolaylaştırmak hedefleniyor. Sloganımız 'yeni öğretmenler yeni başlangıçlar.' Proje kapsamında kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olunurken bulundukları köylerde lider kimlikleriyle bu alanının sosyal ve fiziksel eksikliğinin düzeltmeye yönelik uyum çalışmaları yürütmeyi teşvik edilecek" şeklinde konuştu."Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100.yılında 2023 yılına kadar 1000 kadın öğretmene 30 binden fazla çocuğa erişmektir" diyen Pehlivanoğlu, projenin, "Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Gelişiminin Desteklenmesi", "Öğretmenlerin Yöresel ve Sosyal Uyumunun Sağlanması Sosyal Girişimcilik Modelleri" ve "Gönüllülük Esasına Dayalı Projeler ile Ana Projenin Desteklenmesi" safhalarından oluşacağını bildirdi.Tarım ve köyün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Pehlivanoğlu, şunları kaydetti: "Köylerimize daha yeni üniversiteyi bitirmiş aslında hem nitelik olarak hem sosyal adaptasyonla ilgili sorun yaşayacak gencecik öğretmen arkadaşlarımızı gönderiyoruz. TED ve Zurich Sigorta'nın desteğiyle burada bir proje geliştirelim arzusunda olduk. Köyde yeni eğitim hayatına başlamış öğretmenlik yapan arkadaşlarımızla ilgili destekleme süreci oluşturuyoruz. Burada başarılı olabilirsek onlarında köydeki annelere bir rol model olup onları da etkin bir şekilde hem çocuklarının gelişimine hem de köye katkı sürecine dahil etmek istiyoruz. 50 öğretmenle başlayacağız. 1000 öğretmene kadar çıkacağız. Hemen hemen öğretmenlerimizin tamamı Doğu ve Güneydoğu'dan güvenlik ve ulaşım açısından sıkıntılı olan yerler. Ama bütün aşamaları belirledik. MEB'in desteği ile birlikte öğretmenlerimizi tespit ediyoruz. süreçleri de beraber yönetiyoruz ve yönlendiriyoruz. Umarız ki buradan iyi bir model çıkar. Köye gidecek olan özellikle kadın öğretmenlerin sosyal adaptasyonları köyde önder olabilecekleri niteliğe bürünmeleri hem de öğretmenlik niteliklerini bu sürede desteklenmesi ve gelecekte daha nitelikli ve yetkin öğretmenler olarak Türkiye'ye hizmet etmeleri için önlerinin açılmasına gayret sarf ediyoruz. Bugün ilk defa projemiz başlıyor."Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Safran ve Pehlivanoğlu proje için imzaları attı.3 temel bileşen kapsamında yürütülecek"Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesi ile "Yeni öğretmenler yeni başlangıçlar" başlığındaki proje kapsamında; kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olunması, öğretmenlerin bulundukları köylerde lider kimlikleri ile bu alanların sosyal ve fiziksel eksikliklerini düzeltemeye yönelik uyum çalışmaları yürütmeleri sağlanacak. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek proje, "Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Gelişiminin Desteklenmesi", "Öğretmenlerin Yöresel ve Sosyal Uyumunun Sağlanması - Sosyal Girişimcilik Modelleri" ve "Gönüllülük Esasına Dayalı Projeler ile Ana Projenin Desteklenmesi" olarak 3 temel bileşen kapsamında yürütülecek." Köy kadınlarını bu sürecin içine katmam açısından bana çok faydası olacağını düşünüyorum"Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Üçgöze köyünde görev yapan Birgül Mertoğlu, "Memleketimden ilk defa bu kadar uzağa gidiyorum. Ama nelerle karşılaşacağımı biliyordum. Fakat içimde hep bir istek var. Bu meslek benim çocukluk hayalimdi ve gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. 3.yılımı çalışmaktayım. Çok zor şartlarımız oldu. Soba yakmayı bilmiyordum soba yakıyorum. Servis ulaşım yok köyümüze. O şartlarda bir bayan olarak sıkıntılar yaşadık ama tüm bunları geride bırakmama neden olan o çocukların sevgisi gözlerindeki ışıltı. Onlara dokunmamız gerekiyordu. Biz oraya boşuna gitmedik. Bir şeyler başarmak zorundaydık o çocuklara dokunmak zorundayız. Çok mutlu bir şekilde okul değil bir aile ortamı bunu yaşatarak devam etmekteyiz sürece. TED ve MEB'in ortak projesinde bulunmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Gönül verdiğimi hissediyorum yürekten yaptığım bir iş bu severek yapıyorum. 12 öğrencim var 1 ve 2'leri birlikte okutuyorum. Köy kadınlarını bu sürecin içine katmam açısından bana çok faydası olacağını düşünüyorum. Bayanlarımız eğitilmeye istekli, kız çocukların okumasına istekliler. Okumayı çok destekleyen veli profiline sahibim. Bunu da kullanmak istiyorum bu projeyle daha güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Siirt'in Kurtalan ilçesi Karabağ köyünde görev yapan Sevilay Ebru Yeniocak, bu yıl atandığını belirterek, birleştirilmiş sınıfta 1 ve 2'nci sınıfları okuttuğunu toplam 11 öğrencisi olduğunu ifade etti. Okulun eksiklerini anlatan Yeniocak, "MEB ve TED'in yürüttüğü proje hem akademik anlamda bize katkı olacağını hemde köyüme katkı olacağını düşünüyorum. Bize uzaktan eğitim ve yüzyüze eğitim verilecek liderlik vasfı bir köyde bir bayan öğretmen nasıl olur adlı. Biz köyümüzdeki kadınlara dokunarak onun yaptığı reçelleri satmasına yardımcı olacağız ya da okuma yazma bilmeyen velilere okuma yazma öğreteceğiz kendi çocuklarına yardımcı olmaları konusunda. Çocukların oyun alanı yok. Sadece çocuklar taşlarla oynuyorlar. Okuma köşemiz yok yine kitap yardımı olabilir" diye konuştu.Kastamonu'nun Araç ilçesi İğdir Köyünde görev yapan Hale Yıldız Yorulmaz, köyde fiziki olarak çok büyük sıkıntılar yaşamadığını ancak köylülerle iletişimde biraz zorlandıklarını belirterek, kadın öğretmen olunca erkek velilerle iletişimin zor olduğunu ve kadın öğretmenin veliler tarafından istenilmediğini ifade etti. Yorulmaz, "Hiç köyden çıkmamış, hiç ilçeye gitmemiş çocuklarımız var. Proje gerçekten kapsayıcı bir proje. Hem bir kadın öğretmen olarak benim yetişmemi sağlayacak hem öğrencilerin fiziki ortamlarını iyileştirecek" dedi.