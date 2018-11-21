Mesleğine Başlayamadan Hayatını Kaybeden Genç Kız Toprağa Verildi

AYDIN (İHA) – Yeni atandığı Isparta
Vergi Dairesinde göreve başlamak için babası ile birlikte yola çıkan ve Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Funda Sakman (25), Aydın
'ın Acarlar
Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
İktisat Fakültesi Maliye
Bölümü'nden mezun olan Funda Sakman Isparta Vergi Dairesi memurluğunu kazanmıştı. Genç
kız, babası Mustafa Sakman
ile birlikte 48 KD 799 plakalı otomobille sabah saatlerinde görev yapacağı Isparta'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Funda Sakman'ın içinde bulunduğu otomobil, Burdur
'un Yeşilova
ilçesi yakınlarında Kurtlar Köyü kavşağında refüje çarparak takla attı. Kazada Funda Sakman hayatını kaybederken, baba Mustafa Sakman ise ağır yaralandı.
Kazada hayatını kaybeden Funda Sakman, bugün Aydın'ın Acarlar Mahallesi Çarşı Camii'nde yakınları, mahalle sakinleri ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Sakman'ın tabutunun üstüne gelinlik ve tülbent konuldu. Yaralı olarak hastaneden cenazeye gelen baba Mustafa Sakman ise cenazede fenalaşarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. - AYDIN
Denizli,Acarlar,Isparta,Aydın
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:49