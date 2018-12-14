Mesleğini 55 Yıldır Sürdürüyor

14 Aralık 2018 Cuma 11:29



14 Aralık 2018 Cuma 11:29

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğinde 55 yılı geride bırakan Ziyafettin Şimşek (69), mesleğini yaşatmaya çalışıyor.İlçe merkezindeki dükkanında kaybolmaya yüz tutan ayakkabıcılık mesleğini el emeği ile yürüten Şimşek, çocuk yaşta çırak olarak mesleğe girdiğini söyledi.Aradan geçen 55 yılda sürekli bu işi yaptığını belirten Şimşek, sağlığının yerinde olduğunu ve vatandaşlara hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.Bugüne kadar çok sayıda çırak yetiştirdiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:"Halk beni seviyor ben de halkı seviyorum ve birbirimize yardımcı oluyoruz. Önemli olan saygı ve sevgi ile bu memlekete hizmet etmek. Şu an çırak yetişmiyor, eskiden 9 tane çırak çalışırdı yanımda okullar 12 yıla çıktıktan sonra çırak yetişmiyor. Okul saatleri ve programları uymadığı için gelemiyorlar."