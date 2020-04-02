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Meslek dersi öğretmenleri ile ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere ek ders müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, ücretli öğretmen ve usta öğreticiler için ek ders ücretinin ödeneceği müjdesinin ardından, Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar açıklamalarda bulundu.

02.04.2020 08:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:19
Meslek dersi öğretmenleri ile ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere ek ders müjdesi

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Meslek Dersleri Öğretmenleri ile Ücretli Öğretmen ve Usta Öğreticilerin Mağduriyet Taleplerinin Giderildiğini Bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen olarak Bakanlığın bazı eğitim faaliyetlerinin durdurulması konulu genelgesi ile bunun ortaya çıkardığı mağduriyeti dile getirerek mesleki eğitimde işletmelerde meslek eğitiminin gerçekte bir ders türü olduğunu, müfredat dışı bir eğitim faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini ifade ettiklerini belirten Acar, "Bakanlık talebimizi yerinde bularak, işletmelerde meslek eğitimini, uygulaması durdurulan eğitim faaliyetleri arasından çıkarmıştır. Bu çerçevede işletmelerde meslek eğitimi görevi ders yükünden sayılarak ücret ödenebilecektir." Dedi.

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Salgınla mücadele sürecindeki ekonomik istikrar önlemleri çerçevesinde ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin, ders ücreti ödemelerinin devam edilmesi yönünde karar alındığını ifade eden Başkan Acar, bu sayede yegâne gelir kaynakları ders ücreti olan, öğretmen açığının kapatılmasında, sınıfların öğretmensiz kalmamasında çok önemli bir rol üstlenen bu eğitimcilerin bu acil sorunları çözülmüş olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Eğitim Bir Sen, Bursa, Güncel
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