Haberler » Güncel » Meslek edindirme kursunda kursiyerlerle buluştular - Haber

Meslek edindirme kursunda kursiyerlerle buluştular

Çalışma ve İşKur Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu Çaycuma ilçesinde meslek edindirme kursu kursiyerleriyle bir araya geldi.

12.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:08Meslek edindirme kursunda kursiyerlerle buluştular
Çalışma ve İşKur İl Müdürü Gönül Demirsu ilçesinde meslek edindirme kursu kursiyerleriyle bir araya geldi.

Çalışma ve İşKur Zonguldak İl Müdürü Demirsu ilk olarak Perşembe beldesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kadınlara yönelik meslek edindirme kursunu ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu kapsamındaki kursların devletin imkanlari doğrultusunda devam edeceğini ve 5 köy için yeniden planlama yaptıklarını ve bu kursların önümüzdeki aylar içerisinde başlayacağını belirtti. Kurslar sayesinde köylerinde ki vatandaşların hem meslek öğrendiklerini hemde cep harçlıklarını aldıklarını söyleyerek kursların açılmasına destek olan bölge Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'na teşekkür etti.

Demirsu; Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun'a makamında ziyarette bulundu. Ziyaretler esnasında Demirsu'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Bayram Güneş, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Çaycuma İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk, Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu eşlik etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, İŞKUR, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
10:09  Trabzonspor DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor DG Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor DG Sivasspor hangi kanalda?
10:09  Galatasaray BTC TURK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray BTC TURK Yeni Malatyaspor maçı şifresiz mi?
12.02.2020 12:03:37